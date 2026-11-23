Archivo - Unas personas duermen en la calle, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Accem ha alertado de la "invisibilidad" del sinhogarismo femenino tras atender, entre enero y octubre de este año, a un total de 5.725 personas, de las que el 79% son hombres y el 21% mujeres.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo del Día Europeo de las Personas Sin Hogar y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 23 y 25 de noviembre respectivamente.

En este sentido, ha advertido de que "el sinhogarismo es una de las manifestaciones más extremas de la exclusión social y una realidad que afecta a un número creciente de personas en España".

Respecto a las mujeres, la ONG ha señalado que la violencia de género "constituye, en muchos casos, una de las causas que las empuja a abandonar su hogar, mientras que la falta de una vivienda segura las expone a nuevas situaciones de violencia, abuso y explotación".

De la misma manera, Accem recupera los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a la Encuesta de Centros y Servicios de Atención a las Personas Sin Hogar (datos de 2024).

Así, ha añadido que una media diaria de 34.145 personas mayores de 18 años se alojaron en la red asistencial española, lo que representa un incremento del 57,5% respecto a 2022. El 25% de las plazas de alojamiento estuvieron ocupadas por mujeres.

"El sinhogarismo femenino sigue siendo difícil de cuantificar, ya que no siempre se manifiesta durmiendo en la calle o acudiendo a recursos de atención", ha apuntado Accem.

También ha explicado que quienes se ven abocadas a vivir en la calle o a acudir a recursos residenciales mixtos "afrontan un elevado riesgo de sufrir acoso o agresiones". "Esta precariedad oculta la dificulta de que su situación sea detectada y atendida de forma temprana", ha subrayado.

Ante este escenario, Accem ha insistido en la urgencia de abordar la exclusión residencial desde una perspectiva de género que contemple tanto las causas específicas de la pérdida del hogar como las barreras añadidas para reconstruir un proyecto de vida autónomo.

Para ello, la organización desarrolla programas de intervención en calle, centros de día y dispositivos de acogida que garantizan cobertura de necesidades básicas y atención social, psicológica, sanitaria y jurídica.

RECURSOS ESPECIALIZADOS EN VALENCIA Y MADRID

En concreto, la organización cuenta con dos recursos especializados para mujeres. En Valencia, el programa 'Medea+' actúa como "espacio de respiro para mujeres en situación de sinhogarismo" y ofrece un entorno seguro, cobertura de las necesidades básicas y apoyo para fortalecer sus redes sociales.

Mientras, en Madrid, el proyecto 'No Second Night' proporciona alojamiento, manutención otros servicios de atención básica inmediata a mujeres en situación grave de exclusión residencial.

Finalmente, Accem ha reclamado "políticas públicas que garanticen espacios seguros, mejoren los mecanismos de detección de la violencia oculta y faciliten alternativas habitacionales reales". Para la organización, "ninguna mujer debería verse obligada a elegir entre permanecer en un entorno de violencia o quedarse sin hogar".