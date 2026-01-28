El doctor centroafricano Cédric Ouanekpone, Premio Mundo Negro 'Fraternidad', aplaude la regularización de migrantes

Cédric Ouanekpone, ganador del Premio Mundo Negro 'Fraternidad' 2025 - MUNDO NEGRO

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nefrólogo centroafricano Cédric Ouanekpone, que este sábado 31 de enero recibirá el Premio Mundo Negro 'Fraternidad' 2025 por el proyecto 'Mamma Ti Africa', ha aplaudido la regularización extraordinaria que va a llevar a cabo el Gobierno en España y que podría beneficiar a unas 500.000 personas, ya que "regular ayuda a que las personas puedan desarrollar sus habilidades y ponerlas al servicio del país que los recibe".

Así lo ha puesto de manifiesto Ouanekpone este miércoles durante un encuentro con medios de comunicación en la sala de exposiciones de los Misioneros Combonianos, donde también ha apuntado que "regular es reestablecer la dignidad, siempre que las personas también cumplan las condiciones, por ejemplo, que no hayan causado problemas en su país de acogida". Además, ha recordado que en muchos casos "vienen de condiciones catastróficas", por lo que ha instado a "ver las causas profundas de las migraciones".

Ouanekpone ha colaborado con el obispo de Mbaiki, Jesús Ruiz, para llevar a cabo el proyecto ganador 'Mamma Ti Africa'. El prelado español también ha celebrado en rueda de prensa que esta decisión "es Evangelio, venga del partido que venga". Al mismo tiempo, ha señalado que en Centroáfrica, una gran parte de la migración es interna, hacia las grandes ciudades o hacia países vecinos como Camerún y que, en cualquier caso "la humanidad siempre ha migrado".

El galardón 'Fraternidad' se entregará en el marco del XXXVII Encuentro África, que en esta ocasión se enfocará en la fuga de talentos en el continente. Ouanekpone estudió en Senegal y se fue a Francia con apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima. Tras especializarse en Nefrología, recibió una oferta "tentadora" para quedarse en Francia, pero decidió volver a su país. "Allá no hay nada, en cambio en Europa tienen muchos candidatos", ha afirmado.

A su regreso, lo primero que hizo fue acercarse a esta parroquia para conseguir los medios para ayudar a su comunidad. Desde entonces, ha colaborado con Jesús Ruiz, encargado de recaudar medicamentos y equipamiento para el proyecto, mientras que el nefrólogo ha contactado con más de una veintena de especialistas que han decidido quedarse después de sus estudios internacionales.

Aún así, ha reconocido que en su país "no hay condiciones para trabajar", por lo que entiende que "muchos quieren quedarse, pero se van porque no ven la posibilidad de aplicar sus conocimientos". Por ello, Ouanekpone también es profesor en la única facultad de ciencias sanitarias de su país, ya que cree que los jóvenes "necesitan un punto de referencia que les anime a ser médicos humanistas y no a ir detrás del dinero". "El premio será un ejemplo de reconocimiento y demostrará que este trabajo está bien visto", ha asegurado.

El Premio Mundo Negro 'Fraternidad' 2025 está dotado de 10.000 euros que se destinarán a 'Mamma Ti Africa', desarrollado en su natal Bangui (capital de Centroáfrica). La iniciativa, amparada por la Asociación Nuestra Señora de Fátima para el Desarrollo, fue creada en 2020 para llevar clínicas móviles a las zonas más apartadas del territorio diocesano de Mbaiki.

Ruiz ha explicado que una veintena de doctores y enfermeras se acercan a poblaciones "que no saben lo que es un doctor, nunca han sido atendidos en su vida", ha señalado. Durante cuatro días, atienden a entre 1.000 y 1.200 personas "es un parche para una hemorragia en la crisis sanitaria, pero es algo". Al final de estas excursiones, se llevan a Bangui cuatro o cinco casos extremos.

Ouanekpone coordina este proyecto y también dirige el Centro Nacional de Hemodiálisis, construido en 2020 por el Banco Africano de Desarrollo pero que no se pudo poner en marcha a falta de un especialista hasta la llegada del nefrólogo en 2022. Allí atiende a 3.000 pacientes renales y al rededor de 300 diálisis.

Junto a estos jóvenes y colegas profesionales, presta ayuda a la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, que se convirtió en refugio de más de 5.000 personas tras el estallido de la rebelión de la Seleka en 2012, que desató una guerra y una persecución contra las personas musulmanas.

Ouanekpone ha recordado que en los tres proyectos, "conviven cristianos y musulmanes mano a mano, se atienden a todos por igual porque todos sufren de estas carencias". En su visión, la medicina "no se limita a curar, sino que también une y cambia la sociedad".

En cuanto a esta carencia, Ruiz ha mencionado el caso de una niña que ha sido examinada por abuso sexual, pero que lleva esperando mes y medio a que un doctor firme el certificado "casi dos meses sin un doctor, ocupado porque está en el Congreso". También ha mencionado el caso de Nina, quien tenía la pierna "podrida", por lo que tuvieron que amputarla, pero "sin complicaciones".

En este sentido, el obispo ha celebrado que pronto llegará el primer psiquiatra del equipo desde Alemania, a pesar de que Centroáfrica, como ha explicado, cuenta con apenas 0,7 doctores por cada 10.000 habitantes. Además, el país gasta 7 euros por persona al año en sanidad, mientras que España invierte 2.187 euros.