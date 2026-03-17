Los 27 respaldan que las eurodiputadas puedan delegar su voto al final del embarazo y tras dar a luz

Archivo - Sesión de votación en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo - PARLAMENTO EUROPEO/FRED MARVAUX - Archivo

BRUSELAS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han respaldado este martes su respaldo a la reforma promovida por el Parlamento Europeo para que las eurodiputadas en el último trimestre de embarazo o que hayan dado a luz recientemente no pierdan su derecho a voto si no pueden asistir a una sesión plenaria, mediante una enmienda a la Ley Electoral europea que permitirá que en este caso puedan delegar su voto a otro miembro de la Cámara.

Se trata de una modificación de la norma para introducir una "excepción claramente definida" al marco actual que establece que en las sesiones plenarias sólo se puede votar en persona, según recalcó la Eurocámara durante la preparación de la reforma, para evitar que una revisión más amplia pudiera retrasar la enmienda, por las diferencias que generara entre capitales o grupos políticos.

Esta revisión, promovida por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, se ajustará únicamente al caso de las mujeres que no puedan desplazarse al pleno en el último trimestre de embarazo o durante los primeros seis meses tras haber dado a luz y no a otros casos de ausencia.

"Este es un importante paso adelante para las mujeres eurodiputadas y envía un mensaje muy poderoso a cualquier mujer que esté pensando en presentarse a un cargo público en Europa", ha celebrado Metsola, este mismo martes, en un mensaje en redes sociales.

Con todo, la presidenta de la Eurocámara advierte de que "todavía no hemos llegado a la meta", en referencia a que queda que los eurodiputados den su visto bueno a la posición enmendada por los 27, si bien ha confiado en que sea adoptado y este compromiso "se convierta en realidad".

En concreto, los 27 han añadido a la propuesta inicial que el estatuto de los eurodiputados debería establecer las condiciones generales que rigen la delegación de voto, es decir, garantizar los principios de transparencia, rendición de cuentas, trazabilidad y seguridad jurídica.

También abogan por que el reglamento interno del Parlamento Europeo debería establecer las modalidades para esta delegación de voto.