Rego pide alerta del "agotamiento" de las madres y exige prestación universal por crianza y permisos retribuidos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante la presentación del ‘Buzón de las personas becarias’, en el Ministerio de Juventud e Infancia, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reclamado un cambio en el modelo social para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas y ha advertido del "agotamiento" que sufren muchas mujeres por la falta de conciliación.

"El cuidado no puede ser un asunto que quede relegado o situado exclusivamente en el ámbito de la familia, porque además ahí ya sabemos cómo funciona el reparto del trabajo reproductivo, sino que tiene que ser una política de Estado. Y hacer política de Estado significa prestación universal por crianza, garantizar que las semanas de permiso por cuidado estén retribuidas", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles la ministra en el encuentro 'Las madres no conciliamos, sobrevivimos', organizado por la Asociación Yo No Renuncio en el Espacio Fundación Telefónica, en Madrid.

De la misma manera, Rego ha insistido en que abordar esta cuestión requiere actuar en múltiples ámbitos, desde el empleo hasta la vivienda o la protección social. A su juicio, los avances no están siendo todo lo rápidos que la situación exige, en parte por el contexto político actual: "Estamos en un momento en el que la correlación de fuerzas tampoco ayuda a que se haga de manera más ágil o fluida".

Igualmente, ha descrito una realidad marcada por la renuncia al tiempo propio de las madres y por la "sobrecarga" de responsabilidades. "Hay una renuncia en muchos casos a nosotras mismas como seres humanas", ha afirmado al explicar que las prioridades laborales y familiares relegan el bienestar individual al último lugar.

"Hay una lista de prioridades vitales, laborales, de todo tipo y en el último peldañito quedas tú. Creo que hay un coste personal y en términos de salud mental para la mayoría de mujeres muy fuerte", ha subrayado.

Rego también ha vinculado el retraso en la maternidad y la baja natalidad a factores estructurales, especialmente la precariedad y el acceso a la vivienda. Según ha recordado, encuestas reflejan que la mayoría de jóvenes desearía tener hijos, pero no puede permitírselo. "Hay un reconocimiento explícito a que es imposible abordar la maternidad, la paternidad, tener hijos e hijas, por asuntos tan importantes como el acceso a la vivienda", ha explicado.

PRESTACIÓN UNIVERSAL POR CRIANZA

En esta misma línea, ha defendido medidas de apoyo directo a las familias, entre ellas la prestación universal por crianza, que ha dicho que tendría un impacto en la reducción de la pobreza infantil. Según los cálculos del Ejecutivo, una prestación de 200 euros mensuales por hijo hasta los 18 años permitiría sacar a unos 700.000 menores de la pobreza antes de 2030.

Por otro lado, ha insistido en la necesidad de que los permisos de cuidado estén retribuidos para que sean efectivos. "Si no están retribuidos, no es un derecho", ha afirmado.

Otro de los cambios estructurales que ha defendido es la reducción de la jornada laboral. "El cambio real es que la sociedad no esté organizada tanto en torno al trabajo, que es muy importante, sino en torno a la vida y a los cuidados. Y ahí está el cambio de paradigma desde mi punto de vista", ha señalado.