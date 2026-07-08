Fundación Madrina bate récord de ayuda para Venezuela y lanza SOS a los voluntarios

Voluntarios participantes en la recogida de material para Venezuela. - FUNDACIÓN MADRINA

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha recogido casi dos millones de toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados de los terremotos de Venezuela en menos de 24 horas. En la operación han participado más de 100 voluntarios civiles --muchos de ellos venezolanos residentes en España, a los que se han sumado apoyos de toda la península--.

La entidad ha lanzado ahora una convocatoria urgente para recabar la ayuda dde voluntarios destinados a la clasificación del material sanitario gestión de espacio y almacén y logística y carga. La fundación reclama además la cesión de un espacio logístico en Madrid que permita centralizar las operaciones y evitar el bloqueo de los centros de asistencia de la capital.

"Venimos desde Burgos con furgonetas llenas, pero esto no ha terminado; ahora toca organizar y clasificar con cuidado para que la ayuda llegue bien a Venezuela. Esto apenas comienza y el trabajo va a ser progresivo", ha explicado Haiker, voluntario desplazado desde Burgos.

Jonathan, coordinador logístico del operativo, ha explicado que "cada caja que se clasifica hoy es una vida que se protege mañana en Venezuela". "La respuesta de los madrileños y de la comunidad venezolana nos ha desbordado, y eso es una buena noticia: ahora necesitamos convertir esa emoción en organización, con más manos y con un espacio digno donde trabajar", ha argumentado.

Según Madrina, los artículos más necesarios son tiendas de campaña, carpas, sacos de dormir y esterillas, así como tiendas de ducha, linternas, pilas y mantas térmicas. También requieren material sanitario y quirúrgico y medicamentos esenciales.