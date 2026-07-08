El Gobierno alega ante el Supremo que España no ha vulnerado ninguna competencia europea con la regularización

La secretaria general UGT Madrid, Susana huertas, y la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.- EUROPA PRESS

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha confirmado que el Gobierno ha presentado las alegaciones correspondientes ante el Tribunal Supremo después de que este haya propuesta elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justiticia de la UE (TJUE) sobre el proceso extraordinario de regularización de migrantes para dirimir si entra en colisión con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

"Estamos convencidos de que España no ha vulnerado en absoluto ninguna competencia en ningún ámbito de la política europea", ha dicho antes de impartir la conferencia 'Movilidad humana y libertades públicas: derechos sin fronteras', en el curso 'Derechos humanos y sindicalismo ante la ola reaccionaria', en los Cursos de Verano de San Lorenzo de El Escorial (Madrid).

En este sentido, ha recordado que el Real Decreto de regularización cuenta con el aval del propio Consejo de Estado. "Sí, hemos presentado las alegaciones que hemos abordado con la Abogacía General del Estado, que es la que se encarga de presentar las correspondientes consideraciones en este caso al Tribunal Supremo. Por tanto, esperamos que estos días el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si eleva esta cuestión perjudicial o preliminar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha asegurado.

Cancela ha defendido que la actuación del Ministerio se ha limitado a "aportar la información" y trasladar su "punto de vista", mostrando su total confianza en la legalidad del proceso

"Y estamos tranquilos y tranquilos, seguimos trabajando y seguimos desarrollando ese proceso porque hay muchas personas que tienen una expectativa para que puedan recibir también cuanto antes, una notificación", ha señalado.

Durante el curso, ha intervenido de mantera telemática la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha defendido el proceso extraordinario de regularización de migrantes y ha asegurado que con las políticas del Gobierno, "España vuelve a ser parte de los países que entienden que la gestión de la migración debe de ser siempre desde los derechos humanos".

"Ante los discursos de odio, ante quienes quieren normalizar términos siniestros como la prioridad nacional, desde el Gobierno de España proponemos convivencia, inclusión, cohesión social y derechos para todos y para todas", ha consagrado.

En esta línea, ha recordado el reciente impulso de un Plan de Integración y Ciudadanía que ha sido aprobado con "más de 500 millones de euros".

OLA REACCIONARIA Y MIGRACIÓN

Por su parte, Cancela ha insistido en la necesidad de "no olvidar" de tantos lugares y conflictos "enquistados" como Irak, el Congo o el Sáhara y el resto del continente africano y ha mantenido que "en América Latina está existiendo una ola que se está expandiendo".

La secretaria de Estado de Migraciones ha recordado que hay más de 123 millones de personas desplazadas en todo el mundo y ha asegurado que, aunque es "una realidad muy difícil de cambiar", España ha sabido entender que debe "dotarse de un sistema de ayuda y acogida humanitaria" que responda al contexto actual.

Por ello ha dicho que España se opone "frontalmente" a las deportaciones a países seguros que se están planteando en algunos países de Europa.

Así, ha insistido en que África es un continente muy joven donde esa juventud quiere oportunidades de vida, aunque el perfil de las personas que se mueven desde el continente "va cambiando". Antes, según ha dicho, eran hombres o niños, "no siglas", aunque cada vez hay "más mujeres con niños solas".

En este sentido, Cancela ha mantenido el compromiso español de "que nadie quede abandonado" en las costas "ni tirado en una playa". En cualquier caso, ha recalcado que España aplica las normas que tienen que ver con el ámbito comunitario y ha confirmado los retos ante el Pacto Europeo de Migración y Asilo "para que cada país pueda adaptar ese pacto a cada circunstancia".