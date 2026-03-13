Fundación Verisure acompañó a más de 12.200 personas en 2025

Fundación Verisure acompaña a más de 12.200 personas en 2025 - FUNDACIÓN VERISURE

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Verisure, entidad social impulsada por Securitas Direct y el Grupo Verisure en España, ha acompañado de forma directa a 12.234 personas y de manera indirecta a otras 17.209 en 2025

Este acompañamiento ha sido posible gracias a la implicación de cerca de 600 voluntarios que se han volcado y que han dedicado 2.655 horas a proyectos sociales, ha informado la entidad en un comunicado.

Fundación Verisure ha presentado su Memoria 2025 en un acto celebrado en Pozuelo de Alarcón, coincidiendo con la celebración de su segundo aniversario. En el encuentro se puso en valor la fuerza del vínculo entre las personas como motor de transformación social, a través de la mesa redonda 'Voluntariado que transforma',un espacio de diálogo que permitió profundizar en el papel del voluntariado como herramienta clave de impacto social y cohesión a partir de experiencias reales.

La conversación contó con la participación de Benedetta Falletti, de Voluntare; Helena Guerreiro, beneficiaria del programa Reinicia; y Marcos Ballesteros, voluntario de la Fundación, y estuvo moderada por la patrona de Fundación Verisure y directora de Comunicación y ESG de Securitas Direct, Laura Gonzalvo.

A lo largo de la jornada, se dieron a conocer los principales hitos y aprendizajes del último año recogidos en la Memoria 2025, así como el crecimiento que la entidad ha experimentado en sus dos años de actividad.

Según ha señalado la entidad, los datos presentados reflejan la evolución de una entidad con iniciativas como 'Desoledad', centrada en combatir la soledad no deseada en personas mayores, o los programas de empleabilidad de 'Educar para proteger', y 'Protegidos ante el acoso', orientados a la prevención del acoso escolar en el entorno educativo y corporativo.

DOS AÑOS DE CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN

Entre los principales logros de 2025 destacan el acompañamiento a más de 1.100 personas mayores en situación de soledad no deseada, a las que se suman más de 220 personas atendidas en el contexto de la DANA.

Además se han impulsado programas de empleabilidad para jóvenes de entornos desfavorecidos, mujeres vulnerables y personas desempleadas de más de 50 años, y acciones de prevención del acoso escolar que alcanzaron a más de 1.800 menores, familias y docentes.

El voluntariado corporativo volvió a ser una palanca clave de impacto, con iniciativas sociales, medioambientales y comunitarias que beneficiaron a más de 8.500 personas.

El presidente de Fundación Verisure, Antonio Anguita, ha afirmado que "cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a construir una sociedad más inclusiva, equitativa y segura". "Queremos seguir siendo una fuerza transformadora que lleve seguridad, apoyo y esperanza a más comunidades. Este es solo el comienzo", ha apostillado.

Desde su inicio, en 2024, más 23.000 personas se han visto beneficiadas de su acción, movilizando a su comunidad interna para proteger y acompañar a las personas más vulnerables.