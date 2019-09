La Fundación Vicente Ferrer celebra 50 años: "Si no sabes qué es un pobre no puedes erradicar la pobreza"

Publicado 20/09/2019 15:30:44 CET

La organización presenta hasta el 29 de septiembre, en CaixaForum Madrid, la exposición 'Viaje a la ciudad del infinito' que recorre medio siglo de acción contra la pobreza

La Fundación Vicente Ferrer celebra 50 años de ayuda humanitaria en las zonas rurales al sur de India con la exposición 'Viaje a la ciudad del infinito' que se presenta en CaixaForum Madrid, del 20 al 29 de septiembre, y que recorre medio siglo de acción contra la pobreza. "Si no sabes qué es un pobre, no puedes erradicar la pobreza, primero hay que conocerlos, ganar su confianza y tocar su corazón", ha dicho en rueda de prensa el director general de la organización, Jordi Folgado.

"No hay que perder tiempo en discursos, sino llegar y tocar el corazón de las personas, solo de este modo podemos decir hoy en día que en Anantapur no hay pobreza extrema, es decir, esas carencias relacionadas a que una persona no sabe cómo subsistirá mañana, ya las hemos solucionado", ha indicado el activista que desde 1995 ha continuado la labor que inició en 1952 Vicente Ferrer.

En este sentido, ha explicado que la fundación ha "sobrevivido al paso de los años" gracias a su filosofía centrada en "erradicar la pobreza y aliviar el sufrimiento de las personas desde el trabajo conjunto de la sociedad". "Estas personas antes eran consideradas esclavas y en este distrito de India solo había arena y piedra, y lo único que pedían era una oportunidad, pues con el esfuerzo lo hemos logrado, aunque los cambios se produzcan de forma lenta, pero segura", ha subrayado Folgado.

El director ha recordado que el equipo de la fundación tardó 25 años "solo en la búsqueda de información y en el acercamiento a la comunidad para generar confianza", para posteriormente "generar alianzas y lograr microcréditos para las actividades".

"Lo primero que hicimos fue formar a las personas y buscar sistemas de trabajo para que cuando hubiera estabilidad económica pudiéramos aplicar los procesos rápidamente", ha agregado Folgado sobre la organización que apoya a 3 millones de personas en 3.662 pueblos en Andhra Pradesh y Telangana.

UN MODELO EFICAZ

Asimismo, el activista ha destacado que la fundación mantiene cinco líneas de trabajo que les han servido para "potenciar un modelo eficaz relacionado a las propuestas globales de la Organización de Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Estas áreas se dividen en ecología, sanidad, educación, lucha contra la discriminación y apoyo a personas con discapacidad, y deporte.

"Hacemos todo lo que se necesita para que un pobre pueda salir de la pobreza, por ejemplo, necesita un trabajo que puede ser en el campo, pero para que pueda lograrlo, ese campo debe tener agua, entonces nos enfocamos en la ecología y en hacer embalses, pozos, y en tener una buena distribución del agua", ha explicado.

Además, ha destacado que para la ONG "es vital la labor en conjunto para crear una red educativa, sanitaria o de deporte y crear conciencia para que ellos mismos se ayuden", lo cual ha sido "el trabajo más arduo y una odisea para superar".

"En el momento en que llegamos a este distrito las personas no querían ir al colegio porque decían que la educación era para personas de un estatus superior, también había mujeres que no podían tener actividad económica o tener propiedades, pero creemos firmemente que no hay nada que no se pueda conseguir y que el 'no' es solo ese problema que a veces tenemos y que se debe resolver", ha añadido.

Igualmente, la fundación lleva a cabo programas de idiomas, formación práctica en tecnología y sesiones de 'coaching' motivacionales para impulsar a los jóvenes en el cumplimiento de sus metas.

Al respecto, la medallista y nadadora paralímpica, Teresa Perales, quien ha acompañado las misiones de ayuda a la India, ha dicho que el proyecto de la Fundación Vicente Ferrer es "intenso y bonito" y ha coincidido en que "hay que dejar las excusas para provocar un cambio en las sociedades".

"Hay quienes quieren solucionar todo sin entender a las personas a las que estamos ayudando y eso es un error, debes entrar a estas sociedad, de contrastes y gente maravillosa, con la idea de aprender, conocer y ayudar", ha agregado.

Por su parte, la directora de CaixaForum, Isabel Fuentes, ha señalado que "es importante continuar con la labor de ayuda en estos lugares" y ha destacado que para el centro social y cultural de 'laCaixa' es "prioridad seguir impulsando proyectos de cooperación internacional para promover la igualdad de oportunidades en África, Ámérica Latina y la India".

UN RECORRIDO VISUAL DE 50 AÑOS

De este modo, hasta el 29 de septiembre se podrá ver un recorrido cronológico, visual e informativo, a través de los momentos e hitos más importantes de la fundación desde la llegada de Ferrer a Manmhad, en el estado de Maharastra, donde tuvo su primer contacto con la pobreza de ese país, un preludio del proyecto que posteriormente desarrolló junto a Anna Ferrer, quien es actualmente presidenta de la ONG.

La ruta visual continúa con fotografías de los proyectos puestos en marcha, los avances y logros de la fundación, así como con la biografía de los fundadores, anécdotas del equipo voluntario y experiencias de los beneficiados de los programas de la Fundación Vicente Ferrer.

La exhibición se presentará también en la estación de Atocha, en Madrid, en una muestra que incluirá diferentes fotografías y material audiovisual, desde el 29 de octubre al 13 de noviembre. La inauguración de esta segunda parte de la exposición contará con la participación de Anna Ferrer.