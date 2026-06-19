Fundación Vicente Ferrer celebra su primera Gala Esentia por los derechos de la infancia

Primera edición de la gala ESENTIA de Fundación Vicente Ferrer - FUNDACIÓN VICENTE FERRER

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Gala Esentia, una iniciativa impulsada por la Fundación Vicente Ferrer con motivo de su 30 aniversario en España, ha reconocido a Iñaki Gabilondo, Cristina García Rodero, Sara Crespo y al equipo sanitario de Rural Development Trust por "su compromiso con una sociedad más humana".

Todos ellos han sido reconocidos con los Premios Esentia, creados para reconocer a quienes transforman el mundo desde la acción, la mirada y el compromiso con las personas. Así, los galardones, diseñados por el escultor Eduardo Pérez Cabrero, simbolizan los valores que inspiran la labor de la Fundación Vicente Ferrer: la dignidad humana, la capacidad transformadora de la acción colectiva y el compromiso con quienes más lo necesitan.

En concreto, Iñaki Gabilondo ha obtenido el Premio Esentia al Humanismo Nacional; Cristina García Rodero se ha alzado con el Premio Esentia al Humanismo Internacional; Sara Crespo ha sido galardonada con el Premio Esentia a la Solidaridad Nacional y el doctor Praveen, como representante del Equipo médico de Rural Development Trust, ha obtenido el Premio Esentia a la Solidaridad Internacional.

La gala, conducida por los actores Pablo Rivero y Leonor Watling, ha contado con la participación de Cayetana Guillén Cuervo, así como con las actuaciones de María José Llergo, Rosana y Marilia Andrés. Además, han acudido personalidades como la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, J. A Bayona, Candela Serrat, Daniel Muriel, Estrella Morente, Aymar Navarro, Blanca Hervás, Fiona Ferrer, Esmeralda Moya, Mónica Martín Luque y Manu Tenorio.

En la gala, la directora general de la Fundación Vicente Ferrer en España, Luz María Sanz, ha destacado que "Gala Esentia es una oportunidad para juntarnos y poner en el centro lo verdaderamente importante: los derechos de la infancia. Todas las niñas y los niños tienen que poder soñar y vivir una infancia plena". "Todos deberían tener acceso a la educación, protección y el derecho a ser felices y hoy estamos aquí para lograrlo", ha afirmado.

Por su parte, el director gerente, Carles Coarasa, ha señalado que "esta gala refleja las tres décadas de cambio colectivo en el que miles de personas han contribuido a impulsar proyectos que han transformado la vida de millones de personas". "Gala Esentia es un momento para unir esfuerzos y recordar que garantizar los derechos de niños y niñas es una responsabilidad compartida. Solo así lograremos construir un futuro más justo", ha reclamado.

En el evento, se han recorrido algunos de los hitos más relevantes de los más de 55 años de trabajo de la Fundación y se ha reflexionado sobre el impacto que la acción colectiva puede generar en las comunidades más vulnerables, además de dar a conocer los proyectos de infancia que la Fundación impulsa actualmente en algunos de los contextos más vulnerables del mundo y que serán los destinatarios de los fondos recaudados durante esta primera edición de Gala Esentia, una gala que ha contado con el apoyo de 51 empresas.