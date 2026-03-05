Archivo - Voluntarios de la Federación Española de Bancos de Alimento (FESBAL) realizando labores de recogida de alimentos. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno liderará la investigación y el impulso del voluntariado en España, tal y como se desprende de la Orden por la que se regula el Observatorio Estatal del Voluntariado, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Observatorio Estatal del Voluntariado fue creado hace casi 20 años (en 2007) y hasta ahora dependía directamente de la Plataforma del Voluntariado de España.

La Orden tiene por objeto la regulación de este Observatorio "como órgano colegiado de participación de las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla, la Federación Española de Municipios y Provincias y las federaciones, confederaciones, y uniones de entidades de voluntariado", tal y como establece la Ley de voluntariado de 2015.

En concreto, por esta Orden, el Observatorio queda adscrito a Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y estará presidido por la persona titular de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Además, estará integrado, entre otros, por el titular de la Dirección del Real Patronato sobre Discapacidad; representantes de distintos ministerios (Exteriores, interior, Educación, Trabajo, Transición Ecológica, Sanidad, Ciencia, Igualdad, Inclusión y Juventud e Infancia); de las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla; de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de entidades del Tercer Sector como Plataforma del Voluntariado de España y Plataforma del Tercer Sector.

En concreto, la Orden, consultada por Europa Press, establece que el Observatorio actuará como "órgano permanente de recogida, análisis e intercambio de la información cuantitativa y cualitativa, desagregada por sexos siempre que sea posible, que se recabe de los órganos de las diferentes Administraciones públicas y de las entidades de voluntariado en materias que afectan al voluntariado".

Esta información, según se lee en el documento, deberá plasmarse en un informe con periodicidad bienal y con datos desagregados por sexo y rango de edad.

Entre las funciones de este órgano, la Orden recoge: estudiar acciones de difusión y sensibilización de la acción voluntaria; prestar apoyo en la organización del Congreso Estatal de Voluntariado; establecer criterios generales en la formación de los voluntarios o criterios comunes de seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades de voluntariado, con especial atención a aquellos financiados mediante ayudas o subvenciones públicas.

También deberá "impulsar, recabar, analizar y difundir investigaciones, encuestas, estudios y publicaciones sobre voluntariado, tanto a nivel nacional como internacional, que contribuyan al mejor conocimiento de las necesidades, recursos y actuaciones en materia de acción voluntaria" y "prestar apoyo, cuando así se solicite, en los trabajos previos a la concesión de los Premios Estatales al Voluntariado".

El Observatorio podrá funcionar en pleno, que se reunirá dos veces al año con carácter ordinario, o en grupos de trabajo. En este sentido, la Orden señala que "con el fin de avanzar en la promoción del voluntariado desde las empresas y desde las universidades, se constituirán sendos grupos de trabajo permanentes para cada uno de estos ámbitos de actuación".

La Orden establece que el funcionamiento del Observatorio no supondrá incremento del gasto público, y que el pleno deberá constituirse en el plazo de seis meses desde el próximo 25 de marzo, cuando entrará en vigor esta orden.

Desde la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) han recibido esta orden como una "buenísima noticia" ya que consideran que demuestra el "compromiso" del Gobierno con la investigación formal de la tarea solidaria en España.