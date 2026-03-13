Haití ante su peor crisis del hambre: Mary's Meal lanza un llamamiento urgente para ayudar a un millón de niños

Niños haitianos durante una comida en una escuela. - MARY'S MEAL SCHOOL.

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de la población de Haití --5,7 millones de personas-- se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, de los cuales un millón son niños, según la organización Mary's Meal que ha realizado un llamamiento urgente para reforzar la ayuda en este país que vive "la peor crisis de hambre de su historia".

Ante esta situación, para los menores, una comida diaria en su centro educativo es "mucho más que alimento" y la entidad social recuerda que atiende a casi 200.000 niños en más de 670 centros educativos, trabajando a través de socios locales.

El fundador y CEO de Mary's Meals, Magnus MacFarlane-Barrow, ha reconocido que "nunca" imaginó que 20 años después de le llegada de la organización al país, "la situación sería aún más terrible". "La pobreza, el hambre y la inestabilidad siguen bloqueando el camino de los niños hacia la educación", ha admitido.

En cualquier caso, ha destacado el apoyo de la organización para los niños en los colegios y ha comprometido su continuidad. "Actualmente, más de 1,4 millones de personas están desplazadas en Haití, la mitad de ellas niños y en las escuelas donde opera Mary's Meals, los niños tienen un motivo para asistir a clase y la energía para concentrarse y estar seguros", ha indicado.

Según datos de la organización, más de la mitad de la población haitiana tiene menos de 25 años y uno de cada cinco tiene entre 15 y 24 años, lo que muchos consideran "una generación perdida". "La situación en Haití siempre ha sido difícil, pero no recuerdo un momento tan desesperado como ahora. Recuerdo mi propia infancia: podías salir al patio y jugar con otros niños de tu edad. Hoy, si pasa un día sin escuchar disparos, es un gran día", ha recordado la coordinadora principal del programa de alimentación escolar de Mary's Meals en Haití, Emmline Toussaint.

Ante el empeoramiento de la situación, el aumento de los costes y las interrupciones afectan gravemente al programa, según la entidad. A ello hay que sumar la subida de los precios de alimentos y combustible, ya que el transporte seguro de los alimentos es más caro que nunca y los proveedores deben utilizar rutas más largas, aunque actualmente más seguras, para evitar las carreteras controladas por bandas.

Por ello, Mary's Meals ha realizado un llamamiento a la población para que apoye a Haití "en estos momentos tan difíciles, ayudando a que los niños sigan aprendiendo y respaldando a la próxima generación del país".