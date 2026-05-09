¿Hay una excesiva atomización del Tercer Sector?

Presidente de Fundación Transforma España, Eduardo Serra - FUNDACIÓN TRANSFORMA ESPAÑA

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Transforma España ha alertado de que el tercer sector en España "es pequeño", en comparación con otros países de la Unión Europea, por lo que ultima su fusión con el 'think tank' Alexis de Tocqueville, que forma parte de la fundación estadounidense United Way, un acuerdo que prevé completar el próximo 30 de junio de 2026 y con el que busca fortalecer al sector, como ha detallado a Europa Press su presidente, Eduardo Serra.

"El tercer sector, en relación con otros países, es pequeño. En España, carece de la dimensión de países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos", ha lamentado Serra que, entre otros obstáculos, hace alusión a "la excesiva atomización del sector en España", así como a su debilidad estructural del sector y a la falta de reconocimiento por parte de las administraciones públicas, "que no terminan de tomar en serio a unas entidades fragmentadas".

Por ello, entre otras demandas, solicita una "mayor simplicidad administrativa" y recuerda que, en sus inicios, "ese tercer sector en España no era ni privado ni público, sino que se dedicaba a cumplir fines de interés público, pero sin interés personal, ya que estaba nutrido básicamente por las cajas de ahorro".

Sin embargo, como ha añadido, "tras la crisis del año 2007, de las 65 cajas que había antes quedan cuatro", lo que afectó a la financiación. Por este motivo, defiende la importancia de las alianzas: "Era una razón para movernos hacia la integración con otras entidades, a ser posible más grandes".

Es ahí donde entra en juego la Fundación United Way, que presume de ser la más antigua del mundo: se puso en marcha en 1887 en Denver (Colorado, Estados Unidos) y cuenta, a nivel mundial, con más de tres millones de voluntarios. Integrada por 800 organizaciones en Estados Unidos y 400 fuera del país, Alexis de Tocqueville es una sociedad que opera dentro de la institución y funciona más como 'think tank' que como entidad puramente filantrópica.

"Llevamos bastante tiempo hablando y la idea es que culmine y se firme el 30 de junio", avanza Serra, para añadir que la fusión ha sido aprobada por ambos patronatos y que ahora queda "el trámite burocrático". "Esperamos poder estar el 1 de julio ya integrados", ha añadido, fecha a partir de la cual las donaciones y aportaciones se canalizarán ya a través de la nueva entidad fusionada, abriendo así una nueva etapa para el tercer sector en España.

Como ha defendido, gracias a esta integración, "se dotará al tercer sector español de mayor músculo financiero y proyección europea", además de "multiplicar la capacidad financiera y la capacidad de acción".

En cuanto al ámbito de actuación, ha precisado que será España. "Seguiríamos haciendo lo mismo y no perderíamos el nombre pero abre la puerta a establecer alianzas", explica Serra, que ha detallado que los actuales patronos de Transforma España pasarán a formar parte de la nueva estructura.

"FALTA CULTURA FILANTRÓPICA"

Sobre la situación en España, Serra también lamenta "la falta de cultura filantrópica". "Cuando alguien como Amancio Ortega da 300 millones para comprar equipamiento contra el cáncer lo tachan de impresentable, en contraste con otros países como Estados Unidos donde filántropos como Bill Gates o Warren Buffett aportan miles de millones a fundaciones", subraya.

Además, ha cuestionado que "Europa, que representa el 7% de la población mundial, haya perdido su capacidad innovadora frente a gigantes tecnológicos estadounidenses como Meta o Microsoft".

Por otro lado, Serra ha avanzado que los Premios Valor Añadido, que otorgaba Fundación Transforma España en colaboración con BBVA, ya no se convocarán este año. Estos galardones reconocían el talento sénior en seis ámbitos: empresa, salud e investigación, cultura, concordia, educación y nación.

En su última edición (la IV), celebrada en 2025, premiaron a la política Soledad Becerril; el presidente de UNIR, Rafael Puyol; la catedrática, historiadora y académica española, directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias; o Mariano Barbacid, bioquímico pionero en la investigación del cáncer, entre otros.