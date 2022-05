Hazloposible y ONG Rescate aúnan en una web en español y ucraniano recursos para los refugiados

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Hazloposible y la ONG Rescate lanzan la plataforma 'Ayuda para Ucrania', una web que aúna los materiales, oportunidades y recursos disponibles para los refugiados procedentes de Ucrania, y lo hace tanto en idioma español como en ucraniano para ser más accesible.

La web, ayudaparaucrania.org, pretende ser un "foco de información e intercambio" para la ciudadanía, empresas, ONG y los refugiados, según ha destacado este lunes, en declaraciones recogidas por Europa Press, la presidenta de Fundación Hazloposible, Catalina Parra, en la presentación de la plataforma.

Parra ha indicado que no se trata de una iniciativa de ayuda directa, sino de un "lugar de encuentro" que da cabida a todos los materiales, recursos e información que puedan ser de utilidad a la población ucraniana desplazada en España y, además, un espacio para que las entidades que lo deseen puedan ofrecer su ayuda.

La página tiene un apartado de recursos, en el que se puede encontrar documentación de utilidad en materia de trámites, empleo, educación o sanidad, entre otros. Asimismo, cuenta con una sección de voluntariado, para que quién lo desee encuentre la forma y el lugar para ayudar en esta crisis humanitaria.

Esto también se puede realizar en el apartado de Donaciones, que recopila distintas iniciativas al respecto, dejando claro cuáles son las necesidades y a qué se destinarán los fondos. Por otro lado, presenta un espacio de colaboraciones entre las empresas y las ONG, donde se recogen iniciativas como recaudaciones de materiales u ofertas de trabajo.

La web incluye también un foro en el que se pueden consultar dudas y cualquiera puede responder, si bien todos los mensajes necesitarán una validación de la oficina técnica para publicarse. Las preguntas pueden realizarse en español o ucraniano y las respuestas se darán en el mismo idioma. Oleksandra Knvostenko, refugiada ucraniana en España, es la encargada de la traducción de la web y gestión de las respuestas en ucraniano.

UNA "AYUDA" PARA LAS ONG

"Lo que hacemos es estar al servicio de las demás ONG y de las organizaciones que están ayudando, de los que no saben a dónde ir o de familias que no han estado bien orientadas, así como de quienes quieren ayudar pero no saben donde dirigirse", ha puntualizado Parra.

En este sentido, ha subrayado que la plataforma depende especialmente de la colaboración con las ONG porque son ellas las que hacen el trabajo directo. "Queremos ser una ayuda para ellas, un vínculo", ha apostillado.

Si bien el portal ya ha tenido una acogida "estupenda" por parte de algunas ONG, como CEAR o Cáritas, entre otras, Parra ha animado a más organizaciones a colaborar con la plataforma, enviando en primer lugar sus propuestas al correo ayudaparaucrania@hazloposible.org.

Las empresas también están invitadas a sumarse a este proyecto. De hecho, la ayuda ofrecida por las empresas hizo que en Fundación Hazloposible se diesen cuenta de que necesitaban un espacio donde recopilar las ofertas de trabajo que estas ofrecían.

Por su parte, el director general de ONG Rescate, Carlos Echanove, ha asegurado que de la colaboración de tantas entidades en esta plataforma saldrán "cosas muy buenas", como ayudar a los refugiados a "reconstruir su proyecto de vida".

En este contexto, Echanove ha destacado la solidaridad de la sociedad española ante la crisis de refugiados ucranianos que ha "desbordado" las capacidades de las organizaciones como ONG Rescate, que tras verse sin capacidades de alojamiento al principio de la crisis, tiene en la actualidad 150 familias de acogida homologadas, de las que 70 tienen a personas en acogida.

Asimismo, la entidad aloja a un centenar de personas en centros de 'aterrizaje' --donde se evalúa su situación hasta decidir la mejor opción para cada caso-- y a otras tantas personas, especialmente a mujeres y niños vulnerables, en residencias.

DIFICULTADES: MEDIOS Y TRAUMAS

Por otro lado, Echanove ha advertido de que la principal "dificultad" de las entidades que trabajan con los refugiados ahora mismo son los "medios".

En concreto, ONG Rescate ha trabajado hasta ahora con medios privados, pero estos se "van a acabar", ha lamentado, para demandar al Ministerio de Inclusión financiación para la acogida a medio plazo de los refugiados ucranianos. "Muchas familias (casas) no podrán acoger durante mucho tiempo por los gastos... y hay personas que por ser unidades familiares grandes tienen que alojarse en otros sitios, por lo que hace falta financiación", ha advertido.

Otras de las dificultades actuales, son los traumas que presentan las personas refugiadas, que llegan con "sentimientos de culpabilidad" y "duelos". "La gente no desvela todo lo que es y lo que le pasa en el primer día, incluso temen, por ejemplo, confesar temas de salud por si por eso no les sale una acogida", ha relatado.

Una vez ubicados en un recurso de acogida, los refugiados se encuentran con otros problemas como los trámites para el acceso a la educación, la homologación de títulos, búsqueda de trabajo, aprender el idioma o moverse en la ciudades en las que se encuentran, ha añadido.