Interior y HelpAge firman un acuerdo para reforzar la protección de los mayores en emergencias

Archivo - Traslado de ancianos de la residencia de mayores de Celeiros por un convoy de ambulancias y turismos de Cruz Roja, a causa del posible peligro por el incendio en Celeiros, a 13 de agosto de 2025, en Chandrexa de Queixa, Ourense, Galicia (España) - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la presidenta de HelpAge International España, Isabel María Martínez, han suscrito este jueves un protocolo general de actuación para incorporar la perspectiva de edad en el Sistema Nacional de Protección Civil y reforzar la atención, inclusión y participación de las personas mayores en todas las fases de gestión de las emergencias.

La firma de este acuerdo ha coincidido con la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra este 1 de octubre, y ha sido promovida tanto por HelpAge International España como por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, con el fin de promover una protección civil más inclusiva y adaptada a la realidad demográfica actual, marcada por el progresivo envejecimiento de la población y por la necesidad de garantizar que las personas mayores sean objeto de una atención adecuada y específica ante situaciones de riesgo y catástrofes.

En concreto, el protocolo establece un marco de colaboración estable para desarrollar actuaciones en las cuatro fases clave de la gestión de riesgos: prevención, preparación, respuesta y recuperación, como destacan sus impulsores.

Entre las medidas previstas figuran el asesoramiento mutuo y el intercambio de información, la realización de estudios y proyectos de investigación, la organización de actividades comunes, el desarrollo de programas de formación para profesionales de emergencias y la celebración de jornadas, seminarios, ejercicios y simulacros centrados en la atención a las personas mayores.

Según el Ministerio del Interior, la iniciativa surge en un contexto en el que experiencias derivadas de grandes emergencias, como la DANA de Valencia, los incendios forestales de los últimos años o los episodios meteorológicos extremos registrados en los últimos tiempos, han puesto de manifiesto la importancia de incorporar de manera transversal las necesidades específicas de los colectivos en situación de más vulnerabilidad en las políticas públicas de protección civil.

Por ello, consideran que el acuerdo permitirá avanzar en la elaboración de iniciativas y herramientas que favorezcan la accesibilidad de la información, la continuidad de los cuidados, la participación activa de las personas mayores y el fortalecimiento de su autonomía y resiliencia ante situaciones de emergencia.