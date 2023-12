NoMasAmigosInvisibles, la campaña para dar visibilidad a más de 37.000 personas sin hogar

Escena de la campaña #NoMasAmigosInvisibles de Hogar Sí. - HOGAR SÍ

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hogar Sí ha lanzado la campaña NoMasAmigosInvisibles para dar visibilidad a más de 37.000 personas que viven en la calle en España. La iniciativa se presenta como una llamada de atención urgente ante la pérdida de empatía hacia quienes padecen el sinhogarismo.

La campaña está protagonizada por Lucía, una niña que, con su mirada inocente, logra cambiar la del padre. Hogar Sí insta a la sociedad a recuperar esa mirada, reconociendo que las más de 37.000 personas en situación de sinhogarismo no son invisibles por elección, sino porque "se ha decidido, con el tiempo, dejar de verlas", según la ONG.

Las personas que viven en la calle se enfrentan a la falta de acceso a derechos, no sólo a la vivienda, sino también a la salud y al empleo, así como a graves episodios de discriminación y violencia. Y Hogar Sí destaca las difíciles condiciones que enfrentan las personas en situación de sinhogarismo durante estas fiestas al igual que el resto del año.

"No tener una vivienda supone la exposición a temperaturas extremadamente frías, lluvia y nieve que agrava aún más su vulnerabilidad. Estas circunstancias hacen que durante estos días veamos menos personas viviendo en la calle de las que verdaderamente hay. Pero la realidad es que procurar buscar cobijo para el frío o acceder a los servicios de un albergue para no tener que dormir a la intemperie no soluciona este problema estructural", sostiene la organziación.

Ante estas situaciones, Hogar Sí cree que resolver el sinhogarismo pasa porque todas las personas tengan un hogar. "Un hogar que no solo sea un refugio, sino que suponga poder volver a tener un proyecto de vida sano, una alimentación adecuada, volver a cuidar su salud y también a tener un lugar donde compartir momentos especiales con sus seres queridos". "Por eso, esta campaña es el deseo de que todas las personas tengan un hogar", ha indicado la entidad social.

"También es el deseo de que sean más las personas que miren a quienes aún se ven obligadas a vivir en calle sabiendo que cualquier granito de arena suma para acabar con el sinhogarismo", ha indicado la directora de la Unidad de Causa de Hogar Sí, Gema Castilla.

"Todas las personas podemos hacer algo para acabar con el sinhogarismo: desde mirar a los ojos a una persona que vive en la calle y preguntarle qué necesita hasta unirse a organizaciones como HOGAR SÍ que luchan por acabar con esta violación de derechos e injusticia social", ha añadido Castilla.

Precisamente, la versión electrónica 23.7 del Diccionario de la Lengua Española (DLE) incluirá la palabra 'sinhogarismo'. La inclusión de este término, que significa "condición de la persona sin hogar" había sido solicitada hace ya dos años por la Fundación Hogar sí, sin que la Real Academia de la Lengua atendiera esta reclamación hasta la fecha.

En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total 28.552 personas sin hogar fueron atendidas en centros asistenciales de alojamiento y restauración en 2022, un 24,5% más que en 2012. La mayor parte de las personas sin hogar son hombres (76,7%) y el 51,1% de las personas tiene menos de 45 años. De ellos, 71,2% se encuentran en situación de desempleo y un 65% tienen estudios secundarios.