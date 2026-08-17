ONG del Comité de Emergencia Español reúnen más de 200.000 euros en 2025 y activan respuestas en Myanmar y Oriente Medio

Asistencia humanitaria de World Vision, integrada en el Comité de Emergencia Español, en el terremoto de Myanmar. - SAW MOO KALE / COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ONG del Comité de Emergencia Español recaudaron 221.070 euros en 2025 para atender crisis humanitarias y centraron su actividad en respuestas al terremoto de Myanmar y ante la crisis de Oriente Medio, en un contexto que califican de "especialmente difícil para el sector humanitario".

Así se desprende de su Memoria Anual Corporativa de 2025 que el Comité --integrado por Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision-- ha presentado este lunes, en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra cada 19 de agosto.

Según la memoria, 2025 estuvo marcado por conflictos armados, el impacto de la crisis climática y desplazamientos masivos, además de recortes en los presupuestos de ayuda y la infrafinanciación de crisis crónicas.

En marzo de 2025, un terremoto en Myanmar causó más de 3.600 víctimas y la destrucción de comunidades enteras, lo que exigió una respuesta urgente en alimentación, salud y refugio, según recoge el documento.

La organización señala que la mayor intensidad de su respuesta se concentró, no obstante, en la crisis en Oriente Medio, donde intensificó la entrega de ayuda humanitaria de primera necesidad --alimentos, agua potable, artículos de higiene y refugio--, así como protección humanitaria e infantil y ayuda médica, tras el alto el fuego de octubre de 2025.

3.349 ACCIONES HUMANITARIAS EN 2025

Además de estas dos emergencias, el Comité de Emergencia Español continuó en 2025 atendiendo crisis prolongadas como el conflicto en Ucrania o la crisis del hambre en distintas regiones del mundo. En total, la alianza contabilizó 3.349 acciones humanitarias de ayuda a población vulnerable durante el año.

La entidad recaudó 221.070 euros durante 2025 gracias a las aportaciones de la ciudadanía. Desde su creación en 2017 hasta 2025, el Comité ha obtenido fondos por valor de 3.851.203 euros, con la participación de más de 50 organizaciones aliadas en once emergencias activadas, según ha recordado el Comité.

Según la memoria, el 100% de los fondos recaudados en los llamamientos se distribuyó "de forma equitativa" entre las ONG que intervinieron en cada emergencia, destinados a áreas como refugio, seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene, protección humanitaria, atención médica urgente, apoyo psicosocial y educación y protección a la infancia.

NUEVOS APOYOS

Por otra parte, el Comité de Emergencia Español incorporó nuevos apoyos durante el último año. Acción contra el Hambre, una de las organizaciones fundadoras, se reincorporó a la alianza en 2025, mientras que Entreculturas se sumó en 2026. A ellas se ha añadido el respaldo de entidades como Forética, la agencia Normal y Tumedio, que se unieron a la red de alianzas que integran también Atresmedia, MasOrange, Prisa y RTVE, entre otras.

"Estas alianzas, unidas a la generosa respuesta de la sociedad, confirman una premisa fundamental: cuando nos unimos, somos más fuertes y capaces de llegar de manera más efectiva a la ciudadanía para movilizar fondos que ayudan a paliar las graves consecuencias de una emergencia humanitaria", ha señalado la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.

Barbeira ha añadido que "2025 dejó una certeza: ante emergencias cada vez más complejas, la colaboración no es solo una forma de trabajar; es una necesidad humanitaria". "Cuando nos unimos, la ayuda llega más lejos y puede salvar más vidas", ha expresado en un comunicado.