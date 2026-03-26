Las ONG del Comité de Emergencia han realizado 3.200 acciones humanitarias en Myanmar un año después del terremoto

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AVISADO INTERNACIONAL

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ONG del Comité de Emergencia Español (Educo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) han llevado a cabo 3.200 acciones humanitarias de ayuda a la población más vulnerable cuando se cumple un año del terremoto que asoló Myanmar, el pasado 28 de marzo de 2025.

Gracias al llamamiento lanzado desde el Comité de Emergencia y con la ayuda de ciudadanía, medios de comunicación, empresas y colaboradores, se han obtenido fondos para paliar las consecuencias del seísmo --que alcanzó los 7,7 grados y causó más de 3.800 víctimas-- por valor de 105.157,59 euros destinados a proporcionar refugio y protección, alimentación, ayuda en efectivo, educación, agua y saneamiento y asistencia sanitaria de forma directa y a través de organizaciones socias locales.

En concreto, estos fondos han permitido ofrecer asistencia de emergencia para cubrir las carencias urgentes de la población mediante la distribución de alimentos, agua potable, kits de higiene y artículos no alimentarios; así como refugio, proporcionando alojamiento temporal y materiales de refugio para familias que perdieron su hogar; sin olvidar la salud y nutrición, prestando atención sanitaria básica y programas de nutrición en las zonas más críticas.

También se ha falicitado agua, saneamiento e higiene, interviniendo en infraestructuras clave para prevenir enfermedades y garantizar el acceso a agua segura mediante la construcción de pozos entubados, depósitos de agua y letrinas y la distribución de kits de higiene en las regiones más afectadas.

En materia de educación y protección infantil, se ha priorizado el retorno al aprendizaje y el bienestar emocional de la infancia. Las acciones puestas en marcha incluyen apoyo escolar mediante materiales y condiciones para que niños y niñas retomen sus estudios tras la interrupción por el seísmo y protección y salud mental con programas de apoyo psicosocial y salud mental para menores afectados.

En el caso de Educo, desde 2012, la Alianza ChildFund --de la que Educo forma parte-- trabaja en programas de protección infantil y educación, entre otros, en las regiones de Yangon, Bago, Mandalay y Kachin. Algunos de los municipios en los que estaban desarrollando su trabajo estuvieron entre los afectados por el terremoto de 2025.

En un primer momento, se facilitaron materiales de primera necesidad, como alimentos, agua o kits de higiene, además de refugio. En una segunda fase, se facilitó apoyo para que los niños y niñas pudieran retomar los estudios y asegurar que siguieran con su aprendizaje.

Mientras, Oxfam Intermón ha centrado su respuesta en la recuperación de los medios de vida de las comunidades afectadas poniendo especial atención en las mujeres y personas con discapacidad. Entre otras acciones, se ha realizado formación técnica para la agricultura, con el fin de que las comunidades tengan un mayor conocimiento sobre prácticas agrícolas resilientes y se está promoviendo la colaboración con comerciantes para que los agricultores accedan a mejores mercados, entre otras acciones.

Plan International ha proporcionado apoyo humanitario en 11 poblaciones dentro de las tres regiones más afectadas por el terremoto: Mandalay, Shan del Sur y Sagaing. Desde marzo de 2025 a marzo 2026 han alcanzado a un total de 219.098 personas. La ONG ha intervenido de manera integral en la emergencia mediante una respuesta multisectorial que ha abarcado la dotación de refugios y artículos no alimentarios, agua, saneamiento e higiene, protección infantil, educación, nutrición y salud.

Durante el último año, World Vision y sus socios locales han proporcionado ayuda alimentaria, atención sanitaria, educación para los niños y niñas cuyo aprendizaje se vio interrumpido, apoyo psicosocial y de salud mental, instalaciones de agua y saneamiento como pozos entubados, depósitos de agua y letrinas, y apoyo para la recuperación de ingresos. Hasta la fecha, World Vision ha llegado a más de 500.000 personas, entre ellas 194.748 niños y niñas.

"AÑOS DE RECUPERACIÓN"

En cualquier caso, las ONG denuncian que, a pesar de los esfuerzos, cientos de miles de familias continúan luchando por recuperar su estabilidad en un contexo en el que Myanmar atraviesa una situación crítica, con más de la mitad de su población expuesta a un conflicto armado.

A esta inseguridad se sumó el terremoto en marzo de 2025, que destruyó zonas agrícolas clave y dejó a dos millones de personas sin comida, elevando la cifra total de desplazados a un récord histórico de 3,6 millones de ciudadanos que viven en refugios precarios.

Para 2026, las ONG cifran en 16,2 millones las personas (incluyendo a 5 millones de niños y niñas) que necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir. "Esta región tardará años en recuperarse del terremoto, pero las donaciones al Comité de Emergencia están ayudando a las comunidades más vulnerables a mirar hacia el futuro", concluye la directora del Comité de Emergencia Español, Sara Barbeira.