Plataforma del Voluntariado y Mujeres Progresistas se unen por favorecer la igualdad en proyectos solidarios

Archivo - Voluntarios de la Plataforma del Voluntariado en una foto de archivo. - PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma del Voluntariado de España (PVE) y la Federación de Mujeres Progresistas (FMP) han firmado un convenio de colaboración con objeto de procurar la igualdad de género en todas las acciones que desarrolla la red de voluntariado.

El acuerdo, firmado en el marco de la asamblea de la Plataforma del Voluntariado, fue suscrito por su presidente, Luciano Poyato, y por la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro; el propósito es materializar la colaboración entre ambas entidades para promover la igualdad en esta red.

El convenio establece el desarrollo conjunto de acciones orientadas a la incorporación de la perspectiva de género en la gestión del voluntariado, así como la sensibilización a las entidades de la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres. Para ello, se prevé la coordinación de actuaciones y la elaboración de planes de trabajo anuales.

En el marco de este acuerdo, la PVE pondrá a disposición de la Federación de Mujeres Progresistas su herramienta de Autodiagnóstico de Igualdad de Género en el Voluntariado (AIGV), destinada a facilitar a las entidades la identificación de necesidades y la elaboración de planes de mejora en materia de igualdad. Por su parte, la FMP aportará su experiencia y recursos, entre ellos el repositorio digital de Compliance de Igualdad, que recoge la normativa vigente en esta materia aplicable al Tercer Sector.