Plena Inclusión denuncia que más de 1.500 personas con discapacidad no van a disfrutar este año de viajes del IMSERSO

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Plena Inclusión ha denunciado que más de 1.500 personas con discapacidad intelectual no van a poder disfrutar de vacaciones en 2026 en los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

En la convocatoria de subvenciones para las actuaciones de turismo y termalismo dirigidas a personas con discapacidad durante el año 2025, consultada por Europa Press, el IMSERSO ha otorgado a Plena Inclusión 576.722,44 euros, mientras que en el año 2024 la ayuda fue de 1.008.700,32 euros.

La organización ha lamentado que el programa de Vacaciones del IMSERSO que beneficia a miles de personas con discapacidad intelectual ha sufrido "una disminución aproximada del 50% respecto a la cantidad concedida a sus entidades en 2025". "Además, todo ello sucede pese a mantener una valoración similar a años anteriores", afirma.

Esto supone, de acuerdo con la estimación que hace la organización, que "más de 1.500 personas con discapacidad intelectual de las asociaciones de esta confederación estatal, en buena parte con grandes necesidades de apoyo, no podrán disfrutar este año de las vacaciones en grupo apoyadas por profesionales especializados de sus entidades".

"Esta decisión se produce por un cambio de criterio respecto a los sistemas de valoración", ha asegurado Plena Inclusión, destacando que el propio IMSERSO ha informado que esta organización ha obtenido "un nivel de valoración sobre el proyecto presentado similar al logrado en años anteriores".

Desde Plena inclusión España advierten de que, al recortar el presupuesto, "se reducen significativamente las oportunidades de disfrute de vacaciones para miles de personas de un colectivo especialmente vulnerable que precisa de apoyos profesionales para acceder a unos días de descanso con apoyos".

También recuerdan que es la organización del sector de la discapacidad "que atiende a más personas con discapacidad de España y que ello explica los volúmenes de actividad que históricamente ha gestionado".

La Confederación defiende que ha informado anualmente al IMSERSO de la lista de espera que demandaba esta actividad y que supuso, en 2025, que al menos 600 personas con discapacidad intelectual que habían solicitado a través de Plena inclusión beneficiarse de este programa no pudieran acceder a este tipo de actividades.

"Si la situación ya era precaria, este cambio aumenta lo deficitario de la propuesta", señala Plena Inclusión, que enviará una nota en lectura fácil explicando la situación a las personas afectadas y sus familias.

Plena Inclusión argumenta que los cambios de criterios por parte del IMSERSO "se han dado sin que existiera una interlocución previa con las organizaciones solicitantes sobre el impacto que va a tener sobre las personas beneficiarias esta decisión".

"El nuevo sistema de evaluación no valora los 32 años de experiencia de nuestro movimiento asociativo en una actividad que se desplegaba gracias a un trabajo profesional marcado por la calidad en el servicio. Tampoco se ha tenido en cuenta la capacidad de ejecución en todo el territorio que permite generar equidad territorial y de oportunidades", denuncia la organización.