Radiografía del Tercer Sector en España: 546.000 trabajadores y cerca de 1,5 millones de voluntarios

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tercer Sector de Acción Social realizó cerca de 48 millones de intervenciones en el año 2024 y supone el 1,32% del PIB, según el VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social en España, presentado por la Plataforma de ONG de Acción Social.

Además, el informe revela que en el sector trabajan 546.044 personas asalariadas y cerca de 1,5 millones de voluntarios. De los asalariados, 8 de cada 10 son mujeres, de las que cerca de la mitad tienen entre 55 y 64 años y un poco más de un tercio, 34 años ó menos.

En cuanto al tamaño de las entidades del Tercer Sector, el estudio muestra que son mayoritariamente de proximidad, cercanas y "voluntariosas" (8 de cada 10 son asociaciones); casi la mitad (48,5%) tienen menos de 30.000 euros de ingresos anuales y su ámbito de actuación es autonómico, provincial y local (entre el 22 y el 27%) frente a las de ámbito estatal (18%).

Asimismo, el análisis pone de relieve que la financiación pública representa menos del 50% de la financiación total de las entidades del sector y calcula que aproximadamente los ingresos económicos del Tercer Sector de Acción Social están "ligeramente por encima de los 21.000 millones de euros anuales", lo que supone el 1,32% del PIB español.

"El Tercer Sector debe ser, hoy más que nunca, el antídoto contra la fragmentación", ha asegurado la presienta de la Plataforma de ONG de Acción Social, Yolanda Besteiro, al tiempo que ha explicado que con esta investigación pretenden contribuir al diseño de "acciones estratégicas para garantizar los derechos, democráticamente adquiridos, por parte de los colectivos y personas en riesgo de exclusión".

El VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social se compone de dos partes diferenciadas, una cuantitativa titulada 'VII Barómetro del Tercer Sector de Acción Social en España', y otra cualitativa, un 'Estudio sobre los efectos de la polarización social a las entidades del Tercer Sector de Acción Social'.

Según ha informado la Plataforma en un comunicado, durante la presentación también ha participado la directora general de Familias y Diversidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Patricia Bezunartea, quien ha abogado por "desarrollar políticas públicas fuertes y trabajar en conjunto las administraciones públicas y el Tercer Sector para defender la justicia social y los derechos" en un contexto "tan cambiante" y con "retos muy complejos".

En relación con la investigación cualitativa, esta revela que la polarización impacta "de forma desigual, pero sostenida", en todos los agentes del Tercer Sector de Acción Social pero precisa que el Tercer Sector no se reconoce como un espacio internamente polarizado aunque sí considera que redefine sus condiciones de trabajo.

En esta línea, el subdirector general de promoción del Tercer Sector y voluntariado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Ignacio Bolea, ha comentado que la polarización es "un fenómeno que también afecta a las Administraciones públicas, cuestionando temas como las subvenciones de interés general" por lo que ha subrayado que "es fundamental el trabajo conjunto, la transparencia y la comunicación".