'Te acompaña', de Cruz Roja Española, ayuda a más de 23.700 personas en tres años por situaciones de soledad no deseada

Cruz Roja atiende a 15.000 consultas y 3.000 peticiones de ayuda en su canal 'Te acompaña' contra la soledad no deseada

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio multicanal de Cruz Roja Española 'Te acompaña', puesto en marcha hace tres años, ha atendido desde entonces a más de 23.700 personas que han contactado a través de sus canales para pedir información, orientación y acompañamiento ante la soledad no deseada.

Además, la ONG ha canalizado desde 2022 más de 4.200 demandas concretas de ayuda a través de las oficinas territoriales de Cruz Roja, según ha informado la organización en un comunicado.

Solo en 2024, se gestionaron más de 7.800 consultas, con picos superiores a las 100 atenciones diarias, gracias al trabajo de más de 159 personas voluntarias (104 mujeres y 55 hombres).

La pérdida de empleo, los problemas de movilidad o dependencia, la jubilación, diversas situaciones de pobreza y exclusión social, la pérdida de un ser querido o un divorcio complicado son algunas de las situaciones planteadas por las personas que recurren a la organización.

Por comunidades autónomas, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son las regiones que reciben un mayor número de demandas, las más frecuentes relacionadas con necesidad de conversación, orientación social, información sobre ayudas, acompañamiento a citas médicas o gestiones personales, así como también consultas de personas interesadas en colaborar ante la soledad.

En lo que va de 2025, el teléfono es el canal más utilizado para contactar (62%), seguido por las interacciones de WhatsApp (15%), las redes sociales de Facebook e Instagram (12%), email (7%), formulario web (3%) y webchat (1%).

"La vivencia de la soledad se hace más intensa cuando no tienes con quién compartir lo que te está pasando o necesitas ayuda y no sabes cómo hacer, ni a quién recurrir. El voluntariado de Te Acompaña es un radar que detecta estas situaciones de soledad y que ayuda a las personas a conectar con su comunidad y con las respuestas de Cruz Roja en su entorno", ha destacado el responsable del Servicio Multicanal Te Acompaña de Cruz Roja, Marcos Calvo.

Coincidiendo con este tercer aniversario desde su lanzamiento, 'Te Acompaña' acaba de ser seleccionada como buena práctica por la Red Soledades, que conforman las entidades sociales que están trabajando para dar respuesta a la soledad. Asimismo, ha sido reconocida y presentada en espacios académicos y sociales, incluyendo comunicaciones internacionales con las sociedades nacionales de Cruz Roja de Francia, Gambia y Portugal, así como por parte de Red Social Innovation.

Este servicio multicanal está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de las subvenciones del 0,7% del IRPF del tramo estatal y cuenta con apoyo de la marca de chocolate Milka (Mondelez Iberia).