World Vision alerta de un "terremoto invisible" en Venezuela por el impacto del seísmo en la salud mental de menores

July 12, 2026, La Guaira, Venezuela (Bolivarian Republic of: LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 13, 2026: Volunteers from Global Empowerment Mission (GEM) distribute non-perishable food, bottled water and essential relief supplies to residents of Naiguatá parish - Mario Flores / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG World Vision ha alertado de un "terremoto invisible" en Venezuela más de un mes después de los seísmos que devastaron el norte y el centro del país el pasado 24 de junio, al advertir de que, además de los daños materiales, la emergencia ha agravado los riesgos para la protección y la salud mental de miles de niños, niñas y adolescentes.

La ONG advierte que el terremoto afectó a menores que "ya arrastraban profundas pérdidas", y pone de manifiesto que casi 7,9 millones de personas habían emigrado, y se calcula que un millón de menores habían quedado al cuidado de familiares o vecinos debido a la migración de sus padres.

En este sentido, la ONG apunta que el seísmo también dañó más de 400 colegios en un sistema educativo ya desgastado por años de deterioro. Antes del desastre, el 22% de los niños y niñas migrantes venezolanos no estaban matriculados en la educación formal, según R4V.

"Debido a este mayor riesgo para la salud mental y física, la ONG World Vision da prioridad a los Espacios Seguros para la Infancia durante las emergencias. Son un salvavidas emocional. Llevamos más de una década trabajando en la región con la iniciativa "Crianza con ternura" para proteger la salud mental de los niños, niñas y sus familias, como una forma de procesar de manera saludable las numerosas pérdidas que trae consigo un desastre", ha afirmado la directora nacional de World Vision en Venezuela, Maribel Prada.

En estos espacios habilitados en refugios y centros de distribución donde también se reparten alimentos, agua y productos de higiene, los equipos de la ONG ofrecen apoyo psicosocial y actividades artísticas y recreativas para ayudar a los menores a gestionar sus emociones. Hasta el momento, la organización asegura haber atendido a 44.252 personas, de las que aproximadamente un tercio son niños y niñas.

De cara a la fase de recuperación, World Vision ha situado la educación como una de sus principales prioridades. La ONG pretende proporcionar apoyo psicosocial a toda la comunidad educativa, facilitar material escolar y uniformes, rehabilitar infraestructuras, habilitar aulas provisionales y reforzar los mecanismos de protección de la infancia.

"Restablecer el derecho a la educación es la forma más eficaz de anticipar y prevenir los riesgos de migración irregular y desplazamiento forzoso que muchas familias afectadas por los terremotos podrían considerar", ha afirmado la directora regional de Relaciones Externas de World Vision para América Latina y el Caribe, Mishelle Mitchell.

En este sentido, la organización ha hecho un llamamiento a los países vecinos para que mantengan abiertas las vías de migración regular y el acceso al asilo, además de garantizar que los niños y niñas venezolanos puedan acceder a la educación, la protección y el apoyo psicosocial en igualdad de condiciones con la infancia de las comunidades de acogida.

A nivel local, World Vision ha instado a las autoridades venezolanas a impulsar no solo la reconstrucción de las infraestructuras dañadas, sino también el fortalecimiento de las capacidades estatales para garantizar el acceso a la educación durante la emergencia.