Igualdad pide primar protección a víctimas de violencia machista que soliciten retirar denuncia al no actuar en libertad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis. - MINISTERIO DE IGUALDAD

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Crisis convocado por el Ministerio de Igualdad, celebrado este martes en su sede para analizar los asesinatos machistas de los meses de junio y julio, ha pedido primar la protección de las víctimas de violencia machista en los casos e que pidan retirar la denuncia o la órden de protección ya que "no actúan en libertad" en un contexto de violencia de género.

Durante la reunión, celebrada en la sede del Ministerio, se han analizado los nueve casos registrados en los dos últimos meses. De ello, solo en uno había denuncia previa. Además, las mismas fuentes han precisado que en siete de los nueve asesinatos, víctima y agresor eran convivientes, mientras que cuatro estaban en fase de ruptura.

Asimismo, ocho menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos casos de violencia de género y han apuntado que dos de los agresores se han suicidado y tres lo han intentado.

Entre las conclusiones del Comité de Crisis, se ha propuesto "recalibrar" el peso que el sistema judicial y policial le da a la víctima ante casos en los que ella pida retirar denuncias u órdenes de alejamiento porque "no actúa en libertad en un contexto de violencia de género".

En este sentido, han subrayado que debe "primar" la persecución de quien delinque y la protección de la víctima y que se debe tener en cuenta que si hay menores, las víctimas suelen tener "dependencia emocional y/o económica con el agresor".

A su vez, han propuesto "replantear" la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia.

También han planteado estudiar un acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima, según señalan.

Por otra parte, se ha recomendado "no archivar de manera inmediata" los casos en los que el agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos.

Las mismas fuentes han anunciado que "próximamente" se realizará una reunión con Andalucía, "para analizar en profundidad" los casos acontecidos, especialmente en Málaga.