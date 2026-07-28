Educo advierte del "impacto emocional" en la infancia de los incendios en España

Archivo - Dos niños observan restos del incendio en Méntrida, a 18 de julio de 2025, en Méntrida, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Educo ha advertido este martes del "impacto emocional" en la infancia de los incendios en España y ha pedido que "la atención psicosocial tenga un lugar central en la respuesta de este tipo de emergencia, ahora y después de la extinción de los fuegos".

"Miles de niños, niñas y adolescentes han sido evacuados o confinados en los últimos días. Desde Educo recordamos que, además de garantizar la seguridad física de la infancia, es fundamental atender el impacto emocional que generan este tipo de situaciones. La repercusión en su bienestar y su salud mental puede prolongarse mucho después de que el fuego se haya extinguido", afirma la directora general de Educo, Pilar Orenes.

La organización señala que "las evacuaciones apresuradas, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo, la separación de personas de referencia o la pérdida del hogar pueden dejar una huella profunda en su bienestar".

"En una emergencia como un incendio, en lo que solemos fijarnos es en las llamas, las viviendas destruidas o las infraestructuras dañadas. Sin embargo, también hay una emergencia invisible: la que viven miles de niños y niñas que ven cómo su mundo cambia de un día para otro", alerta Orenes.

Según indica, los niños procesan las crisis de manera diferente a los adultos. "Aunque muchos no expresan verbalmente lo que sienten, ahora o más adelante pueden aparecer síntomas como ansiedad, alteraciones del sueño, irritabilidad, miedo a separarse de sus familias, dificultades para concentrarse o retrocesos en su desarrollo", destaca.

Por ello, defiende que la atención psicosocial "debe activarse desde las primeras fases de cualquier emergencia y mantenerse durante la recuperación". Sabemos que los niños y niñas son resilientes, pero la resiliencia no surge sola. Necesitan profesionales que los acompañen, escuchen y ayuden a procesar lo que han vivido", subraya.

La ONG añade que contar con profesionales especializados, crear espacios seguros donde la infancia pueda jugar, expresarse y recuperar cierta normalidad, así como ofrecer apoyo a las familias para acompañar emocionalmente a sus hijos "son medidas fundamentales para reducir las consecuencias a largo plazo".

En este escenario, Educo pide que los datos de niños afectados estén bien desglosados, por edad, género, condiciones económicas de las familias, necesidades especiales, para que las medidas estén más orientadas a lo que necesitan. También reclama que los planes de reducción de riesgos de desastres tengan un enfoque de infancia.