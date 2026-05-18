AccessibleEU defiende impulsar políticas accesibles "conectando administraciones, empresas, expertos y sociedad civil"

Trabajador con discapacidad - ACCESSIBLEEU

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa emblemática de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2021-2030 liderada por Fundación ONCE, AccessibleEU, pone el foco en la necesidad de seguir impulsando políticas y soluciones accesibles en toda la Unión Europea "conectando a administraciones públicas, empresas, expertos y sociedad civil", con motivo del Día Mundial de la Accesibilidad, que se celebra el 21 de abril.

En este contexto, destaca que utilizar un cajero sin necesidad de ver la pantalla o comprar un billete de transporte en Internet sin tener que usar el ratón son acciones que reflejan "cómo la accesibilidad se ha convertido en un elemento clave para la autonomía, la participación y la igualdad de millones de personas en Europa".

AccessibleEU señala que la transformación digital, los cambios demográficos y el impulso de la Ley Europea de Accesibilidad "están consolidando una visión más transversal e integrada, vinculada no solo a la eliminación de barreras, sino también a la inclusión, la innovación y la calidad de vida de las personas con discapacidad, los mayores y otros colectivos vulnerables en el acceso a la tecnología".

La iniciativa impulsa acciones en ámbitos como vivienda y entorno construido, movilidad, tecnologías digitales, formación especializada y políticas públicas, acompañando la implementación de soluciones accesibles en sectores que forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Desde la adaptación de entornos urbanos y viviendas hasta los servicios financieros, el comercio electrónico, el transporte público o las plataformas digitales, AccessibleEU promueve una visión transversal que entiende la accesibilidad como una herramienta para construir una sociedad más inclusiva, innovadora y preparada para el futuro.

"La forma en la que una persona utiliza un cajero, reserva un billete o navega por una plataforma digital dice mucho sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. La accesibilidad representa hoy una oportunidad para avanzar hacia entornos y servicios más humanos, inclusivos y preparados para responder a las necesidades reales de la ciudadanía", el director de la iniciativa, Jesús Hernández-Galán.

Tras la entrada en vigor de la Ley Europea de Accesibilidad, productos y servicios de uso cotidiano como cajeros automáticos, plataformas de comercio electrónico, servicios bancarios, transporte público o páginas web avanzan hacia modelos más accesibles e inclusivos para toda la ciudadanía.

Este avance se enmarca además en la nueva hoja de ruta social presentada recientemente por la Comisión Europea, que refuerza el papel de la accesibilidad en ámbitos como la vivienda, el empleo, la movilidad y la vida independiente.

Durante los últimos años, AccessibleEU ha impulsado más de 280 eventos en toda Europa, con la participación de más de 62.600 personas y la colaboración de expertos, instituciones y organizaciones de los 27 Estados miembros. Además, ha desarrollado recursos técnicos, programas formativos, estudios y espacios de intercambio de buenas prácticas para avanzar hacia una implementación más homogénea de la accesibilidad en Europa.

La iniciativa también trabaja para fortalecer la cooperación entre administraciones, empresas y sociedad civil, así como para impulsar una mayor sensibilización sobre el impacto que la accesibilidad tiene en ámbitos como el empleo, la educación, la movilidad, la cultura o la digitalización.