Amal Clooney defiende el compromiso de los jóvenes con los derechos humanos: "Haríamos mejor quitándonos de en medio"

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La abogada de Derecho Internacional y Derechos Humanos y activista Amal Clooney ha explicado ha intervenido este jueves en Madrid en la conferencia mundial 'We Choose Earth Tour' y ha defendido dar paso a las próximas generaciones por su compromiso en la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad.

Clooney ha asegurado que las nuevas generaciones a la hora de abordar estas cuestiones "pueden hacerlo mejor". "Los jóvenes no necesitan que nadie les empodere. De hecho, haríamos mejor quitándonos de en medio porque la próxima generación puede hacerlo mejor que nosotros", ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que los más jóvenes están "más a la altura" ya que están "muy bien informados, son muy activos y están dispuestos a conseguir el cambio". No obstante, ha indicado que también "es peligroso" ya que muchos estudiantes dicen que les gustaría luchar por los derechos humanos de las mujeres, pero que si lo hacen "ponen en peligro su vida y también la de su familia".

"Me preocupa que a veces les estemos pidiendo mucho a los periodistas y a los estudiantes por las condiciones en las que se encuentran. Ir a trabajar no debería ser tan peligroso. Aún así, creo que los jóvenes están llenos de energía y podemos encontrar una manera de aprovechar esa energía y este talento en nuestra población más joven y con un poco de suerte veremos progresar", ha concluido.

La jurista ha empezado su intervención defendiendo a las minorías. "Quiero un planeta en el se proteja las libertades de las minorías y que no se les silencie con violencia. Para que aquellas mujeres, aquellos hombres inocentes no sufran la persecución, no acaben en la cárcel o asesinados por el color de su piel. Por aquellos a los que aman y por la religión que profesan", ha afirmado.

Por ello, ha destacado que su principal "objetivo" es que aquellos que han cometido "los peores crímenes contra la humanidad" acaben pagando por estos crímenes en el sistema de justicia. "Independientemente de dónde tienen lugar los distintos crímenes que se juzgan, lo que hacemos es trabajar para facilitar que, por ejemplo, los crímenes en Siria, en Irak, en Ucrania, en la República Democrática de Congo o de Venezuela acaben en los tribunales", ha explicado.

En este sentido, ha detallado que por la justicia, al igual que la guerra, es algo por lo que "hay que luchar". "La justicia no sucede por sí sola. Las personas tienen que decidir. No tienen que aceptar lo que está pasando, no tienen que ser apáticos, sino tienen que buscar aliados, buscar a los culpables de estos actos y hacer lo posible para ganar esta guerra en favor de la justicia", ha afirmado.

Por otro lado, ha señalado que su "segundo objetivo" por el planeta es que las mujeres pueden participar al mismo nivel que los hombres. "Cuando finalmente liberas a la mitad de la población del mundo, te das cuenta que puedes facilitar que el planeta esté intacto, pero también puede ser un planeta sin sufrimiento, en el que las niñas estudian lo que quieran, se casan con quien quieren y cuando quieren y tienen la oportunidad de ser líderes", ha asegurado.

En este contexto, ha advertido que "nunca" se va a poder hacer frente a todos los problemas y a los retos del planeta, ya que aunque exista la inteligencia artificial o el cambio climático, "si se limita a la población y se elimina a la mitad de la misma, pues obviamente no se avanzará más rápido", ha explicado.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Clooney también ha afirmado que los principios "fundamentales para combatir el cambio climático son transparencia y la responsabilidad. "Tenemos que ser responsables de las acciones que cometemos, porque tenemos que saber cuál es el problema y saber que hay una serie de consecuencias cuando haces ciertas acciones", ha subrayado.

En este sentido, ha explicado que hay que fomentar que la gente y los gobiernos hagan "lo correcto" en el ámbito medioambiental, pero también en los derechos humanos. "Creo que la transparencia se debe aumentar", ha sugerido.

"Creo que el público ahora mismo está exigiendo responsabilidades tanto a las empresas como a los gobiernos, y creo que para las empresas esto está empezando a tener un efecto en sus resultados finales. Se está haciendo todo muy bien desde un punto ecológico, pero ¿qué pasa con los derechos humanos?. Desde un punto medioambiental como de derechos humanos necesitamos hablar de responsabilidad pero también de transparencia y no hay bastante todavía", ha añadido.

Aún así, ha destacado que hay una "gran parte de los millennials" que están dispuestos a pagar "un poco más" si el producto es más sostenible. "Hay empresas que dicen que van a empezar a hacer algo mejor. Adidas ahora mismo están haciendo las zapatillas con plástico reciclado y son precisamente las que mejor venden. Esto lo que nos muestra es que hay actividades que son rentables al mismo tiempo que sostenibles", ha añadido.