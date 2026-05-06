Bruselas presenta su primera estrategia contra la pobreza con el objetivo de erradicarla en la UE para 2050

Archivo - Roxana Minzatu, comisaria europea de Derechos Sociales y Capacidades, Empleo de Calidad y Pensiones, en el edificio del Parlamento Europeo. - Philipp von Ditfurth/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha presentado este martes su primera estrategia comunitaria contra la pobreza, con la que pide a los Estados miembro ampliar la vivienda social y asequible, reforzar las ayudas públicas y prevenir los desahucios con el objetivo de reducir el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y avanzar hacia su erradicación en la Unión Europea para 2050.

Bruselas plantea además nuevas medidas contra el sinhogarismo, un refuerzo de las ayudas a la infancia y cambios para facilitar el acceso a prestaciones sociales, en un contexto marcado por el aumento de la pobreza y la crisis de vivienda en la UE, donde, según datos de la Comisión, más de 92 millones de personas están en riesgo de exclusión social y cerca de un millón carece de hogar.

El Ejecutivo comunitario admite además que la Unión no avanza al ritmo previsto para cumplir el compromiso de sacar a al menos 15 millones de personas de la pobreza antes de 2030, mientras el aumento del coste de vida y el encarecimiento de la vivienda siguen empujando a más hogares hacia situaciones de vulnerabilidad.

Ante esta situación, Bruselas insta a los gobiernos nacionales a reforzar los mecanismos de prevención de de desahucios mediante ayudas de emergencia al alquiler, servicios de mediación y asesoramiento sobre deudas, además de mpliar el parquede vivienda social y asequible.

La recomendación presentada por la Comisión contempla también sistemas de alerta temprana para detectar situaciones de riesgo y medidas para reforzar la atención a personas sin hogar mediante servicios integrados y apoyo individualizado.

El Ejecutivo comunitario quiere además facilitar el acceso a prestaciones sociales, después de detectar que hasta el 50% de las personas con derecho a ayudas no las solicitan en algunos Estados miembro. Para ello, plantea simplificar trámites y avanzar hacia sistemas de atención más centralizados y coordinados.

El paquete incluye también un refuerzo de la Garantía Infantil Europea, el principal instrumento comunitario para combatir la pobreza infantil, ante la falta de avances significativos en los últimos años y en un escenario en el que --alerta Bruselas-- cerca de uno de cada cuatro niños sigue en riesgo de pobreza o exclusión social en la UE.

La Comisión propone mejorar el acceso de las familias a servicios como guarderías, educación, atención psicológica o comedores escolares y plantea además crear una tarjeta europea para facilitar el acceso de menores vulnerables a prestaciones y servicios básicos.

BRECHA EN DISCAPACIDAD

La estrategia incorpora igualmente una actualización del plan europeo sobre discapacidad hasta 2030, con nuevas medidas para mejorar la inclusión y la accesibilidad.

Bruselas reconoce que solo el 55% de las personas con discapacidad tiene empleo, frente al 77% entre quienes no la presentan, mientras que casi una de cada tres se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Entre las medidas planteadas figura el despliegue de la tarjeta europea de discapacidad y de la tarjeta europea de estacionamiento, además de nuevas iniciativas para mejorar la accesibilidad del transporte y de las tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial.

Aunque la Comisión insiste en que combatir la pobreza será una prioridad política en los próximos años, el plan no incorpora financiación nueva específica y se apoyará principalmente en instrumentos ya existentes, como el Fondo Social Europeo, los fondos de cohesión o 'InvestEU'.