Bustinduy denuncia que "la Europa" donde se produjo el genocidio del pueblo gitano hoy "mira a otra parte" frente a Gaza

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha denunciado la "indiferencia cómplice" de Europa ante lo que está ocurriendo "a pocos cientos de kilómetros", en Gaza, donde "se está matando de hambre a niños y niñas" y ha lamentado que es "la misma Europa" donde se produjo el genocidio del pueblo gitano.

Así lo ha manifestado este miércoles, durante el acto de homenaje a las víctimas del genocidio del pueblo gitano en la Segunda Guerra Mundial. El homenaje se celebra en torno a la efeméride internacional del 2 de agosto, día en que más de 4.000 personas romaníes fueron asesinadas en una sola noche en Auschwitz-Birkenau, lo que se conoce como el Samudaripen y que este año coincide también con el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a la Península.

"La desmemoria que hace posible que en la misma Europa, la misma Europa que produjo el genocidio, el holocausto que sufrió el pueblo gitano, hoy mire hacia otra parte con indiferencia cómplice, mientras a pocos cientos de kilómetros de aquí se está matando de hambre a niños y niñas en Gaza", ha lamentado Bustinduy.

Durante el acto, que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Bustinduy ha subrayado el deber y la responsabilidad de "recordar" y ha advertido de que fuera de las tareas del día a día, hay "situaciones que son atroces, que no se pueden normalizar".

"Desde lo que hemos visto hace apenas unos días en Torrepacheco, hasta lo que está sucediendo en Estados Unidos con las deportaciones masivas de trabajadores y trabajadoras de sus familias, de niños y de niñas", ha añadido el ministro, además de la guerra en Gaza.

En este sentido, ha insistido en la importancia de días de memoria como el de este miércoles en el que se recuerda "el genocidio de cientos de miles de personas gitanas que sufrieron las atrocidades, la barbarie de los campos nazis", pero también "la represión sufrida durante siglos" en España.

Según ha destacado Bustinduy, "la historia de España no puede entenderse sin la historia de la comunidad gitana". "No puede entenderse porque su huella social, cultural, política, es de tal magnitud que pretender obviarla, pretender reducirla, pretender negarla, equivaldría a dejarnos huérfanos", ha enfatizado.

Si bien, ha lamentado que "desgraciadamente" tampoco hoy todo el mundo lo entiende así, y que "así es como el pueblo gitano ha sido tantas veces negado, tantas veces olvidado por su patria, por España, y también por otras democracias europeas".

Por ello, ha subrayado la "responsabilidad" de reconocer la historia del pueblo gitano, "dándole de una vez al dolor, a los horrores, a las injusticias que ha sufrido, la entidad y el reconocimiento que siempre debieron tener".

Al mismo tiempo, ha advertido del "deber" de "tejer una memoria que no se olvide de los oprimidos, de los torturados, de los asesinados, de quienes han sufrido violencia, discriminación e injusticia"; y de decir "no, nunca más" incluso cuando "sería más fácil decir que sí o no decir nada".

"¿Cómo es posible que hayamos olvidado a cientos de miles de personas gitanas perseguidas y exterminadas, desde la Alemania nazi hasta nuestras propias tierras?", se ha preguntado.

En el encuentro también ha participado la vicepresidenta segunda del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, Carmen Santiago, quien ha explicado que con el homenaje a las víctimas del Samudaripen no solo quieren "recordar la magnitud de la tragedia, sino también la necesidad de preservar la memoria y combatir el olvido".

Santiago ha defendido que "hay muchas formas de combatir el genocidio, se puede hacer con la lucha, con la fuga y el sabotaje, pero quizá la forma más importante es la de preservar la identidad cultural y humana ante un sistema que pretende borrarlo todo".

La ceremonia ha incluido una ofrenda floral en memoria de las víctimas del genocidio, así como una actuación musical interpretada por la Orquesta Filarmónica Cervantina de las 25 Villas.