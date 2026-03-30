Cáritas pide medidas de contratación para las empleadas de hogar y equiparar sus derechos al resto de trabajadores

Archivo - Una trabajadora del hogar planchando. - CÁRITAS - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cáritas ha llamamiento a establecer medidas de apoyo a la contratación de las empleadas del hogar y a equiparar sus derechos a los del resto de trabajadores, en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar que se conmemora cada 30 de marzo.

La organización ha subrayado que, pese a los avances registrados en los últimos años --entre ellos el acceso a la prestación por desempleo, la eliminación del despido sin causa justificada y la subida progresiva del salario mínimo interprofesional--, "estos también han conllevado un lógico aumento de los costes y trámites en la contratación, sin que la administración haya contemplado medidas de apoyo suficientes".

Cáritas ha señalado que en otros sectores sí existen medidas incentivadoras al fomento de la contratación y ha reclamado que se apliquen también en este "de la misma forma que se hace con las empresas".

La entidad ha especificado la situación de las empleadas de hogar en régimen de interna que, en muchos casos, "trabajan jornadas superiores a las 40 horas de trabajo efectivo a la semana y tienen una disponibilidad de 24 horas por residir en el lugar en el que trabajan".

En este sentido, Cáritas ha denunciado que el descanso diario de dos horas reconocido por la ley "es insuficiente y no siempre respetado", y que estas trabajadoras asumen con frecuencia en solitario el cuidado de personas con gran dependencia, "aisladas y con pocas posibilidades de informarse o consultar sobre sus derechos".

COLECTIVO CON "ROSTRO DE MUJER"

"Este colectivo tiene rostro de mujer. Los datos oficiales de la Seguridad Social sobre el trabajo doméstico en España en 2023, señalan que las mujeres ocupan el 95% de los puestos y que el 45% de las empleadas son mujeres extranjeras en situación regular", ha expresado Cáritas, al tiempo que ha señalado que las trabajadoras en situación administrativa irregular quedan fuera de las estadísticas oficiales.

Entre las reivindicaciones planteadas, figura la limitación real de la jornada laboral de las internas, la ampliación de las horas de descanso diario y el reconocimiento salarial, así como una clasificación profesional que distinga las tareas domésticas de las de cuidado de personas.

Cáritas ha reclamado también una mayor vigilancia del cumplimiento de la normativa laboral en el sector "en igualdad con los trabajadores del Régimen General", y ha instado a las personas empleadoras a contribuir a "la generación de condiciones justas y decentes de trabajo", mediante la firma del contrato, el alta en la Seguridad Social por las horas reales trabajadas y el abono del salario, las vacaciones y los días de permiso correspondientes.