Ascienden a 20 las víctimas de violencia machista, tras confirmarse el crimen de una mujer de 51 años en Alicante

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MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha condenado el presunto feminicidio por violencia de género de una mujer en la localidad de Dolores, en la provincia de Alicante. Se trata de una mujer de 51 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 55 años, el pasado 16 de mayo de 2026. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El cadáver de la mujer, su pareja y su hijo fueron hallados el pasado sábado en el cuartel de la Guardia Civil del municipio alicantino de Dolores. Según la investigación, el agente de 55 años habría matado a tiros a su mujer, de 51, y a su hijo de 24, en una de las habitaciones de la vivienda para después suicidarse en otra de las dependencias.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 20 en 2026 y a 1.361 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha expresado su "rotunda condena y su absoluto rechazo" ante este nuevo feminicidio machista y han trasladado todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.

Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, han recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es; funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha recordado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización.