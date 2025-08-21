El Defensor del Pueblo insta a "mejorar y reforzar" las medidas de prevención y coordinación contra los incendios

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha instado a "mejorar y reforzar" las medidas de prevención y de coordinación en la lucha contra los incendios forestales.

La institución ha recordado este jueves que en 2022 se dirigió a todas las comunidades autónomas, así como a las dos ciudades autónomas, diputaciones forales y a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para instarles, a través de un recordatorio de deberes legales, a favorecer la gestión forestal sostenible, la resiliencia de los montes frente al fuego, la correcta ordenación de los usos del suelo y la intensificación de la coordinación administrativa.

Además, en el escrito, instó a intensificar la coordinación administrativa y la coherencia entre las políticas públicas relacionadas.

Según trasladó entonces el Defensor del Pueblo a las administraciones, "el incremento de las temperaturas, la disminución de las precipitaciones y la sequía, como consecuencia del cambio climático, configuran un escenario de constante incremento de la gravedad de los incendios que obliga a prestar mayor atención a las medidas preventivas y de gestión forestal sostenible". Por ello, apuntó que "debe superarse el enfoque del incendio únicamente como emergencia e incidirse en la prevención".

En este sentido, urgió a las administraciones públicas "a asumir el aumento de recursos públicos que van a ser necesarios para atender las labores de extinción y acometer la restauración de los montes". También destacó que la prevención de los incendios y la minimización de sus impactos, desde un enfoque ambiental y sostenible, debían convertirse en "elementos centrales" de la gestión forestal.

Asimismo, la institución ha destacado que no tiene capacidad ejecutiva, pero que está en disposición de recordar la legislación y supervisar posteriormente a las administraciones en su actuación. En todo caso, ha avanzado que seguirá supervisando el cumplimiento de los deberes legales, también en este caso.

Finalmente, Gabilondo ha lamentado el fallecimiento de las víctimas de los incendios forestales que sufre España y ha trasladado su "apoyo" a los afectados por esta "catástrofe".