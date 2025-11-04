Un documental de Mary's Meals alerta de la crisis de hambre en Tigray (Etiopía): "El 90% de necesita ayuda con urgencia"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental de la ONG Mary's Meals 'En Primera Línea del Hambre', que se estrenará mundialmente este miércoles 5 de noviembre en YouTube, se adentra en Tigray (Etiopía) en medio de una crisis humanitaria "cada vez más grave", con una población "al borde de la hambruna".

La película, de 57 minutos y rodada entre Tigray (Etiopía) y Londres (Reino Unido), está narrada por la actriz nominada a los premios Emmy y Globo de Oro, Roma Downey, y cuenta con una entrevista con el músico y activista Bob Geldof, imágenes inéditas del Live Aid de 1985 y testimonios de quienes viven y trabajan hoy en Tigray.

"Es todo tan sencillo. Si un niño tiene hambre aliméntalo. Es todo lo que tienes que saber. En Mary's Meals lo saben y lo hacen", asegura Geldof. Por su parte, Roma Downey ha destacado que es un honor participar en este documental. "Tuvimos acceso exclusivo a una historia vital que el mundo necesita conocer desesperadamente. Rezo para que se escuche, se vea y tenga impacto", ha remarcado.

El fundador y director ejecutivo de Mary's Meals y coguionista de 'En primera línea del hambre', Magnus MacFarlane, ha insistido en la importancia de esta película para dar a conocer al mundo esta situación. "La mayoría de la gente aún no sabe que hay una crisis en Etiopía. Parece que Tigray ha dejado de ser un punto de interés en la agenda global, aun cuando el 90% de su población necesita con urgencia ayuda alimentaria. El silencio es ensordecedor", ha avisado.

Según ha explicado Mary's Meals en un comunicado, el 'film' muestra "cómo la guerra, la pobreza, el cambio climático y la sequía han destruido décadas de progreso, empujando a las comunidades de nuevo al borde de la hambruna".

Si bien, a pesar de los "enormes desafíos", el documental "pone el foco en la resiliencia, la dignidad y la esperanza, destacando los esfuerzos heroicos de las comunidades locales que ayudan a los niños a sobrevivir y continuar aprendiendo".

Mary's Meals trabaja en Tigray desde 2017, colaborando con las comunidades locales para ofrecer comidas escolares diarias y, durante el reciente conflicto regional (noviembre de 2020 - noviembre de 2022), adaptando su labor para ayudar a niños y familias en situación extrema.

El documental ya ha sido proyectado ante líderes de opinión y medios de comunicación en el Reino Unido, con una sesión especial en el Parlamento británico y un estreno en el Frontline Club de Londres, coincidiendo con el 40 aniversario de Live Aid. A principios de este año, se estrenó a nivel mundial en el Festival de Cine de Sarasota (EE.UU.) y el lanzamiento mundial tendrá lugar este miércoles 5 de noviembre en YouTube.