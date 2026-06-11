HelpAge publica una guía sobre efectos de las olas de calor en mayores: Disparan la mortalidad un 85%

Archivo - Una mujer mayor se protege del sol con un abanico, a 24 de julio de 2023, en Madrid (España). La población mayor de 64 años en España está por encima del 20% del total y supera al grupo de personas menor de 20 años, lo que produce un "creciente - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

HelpAge International España ha presentado la publicación 'Olas de calor y personas mayores. Guía práctica para Administraciones y Centros Residenciales', un documento de referencia financiado por el Imserso que ofrece herramientas concretas para proteger a las personas mayores ante los episodios de calor extremo que se prevén cada vez más frecuentes e intensos en España.

Para los promotores de esta guía, el aumento de la frecuencia, la intensidad y la duración de las olas de calor, unido al envejecimiento de la población, convierte el calor extremo en un reto prioritario de salud pública, protección social y coordinación comunitaria.

En el documento se recuerda que las olas de calor disparan las muertes de las personas mayores hasta un 85%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), según la cual entre los años 2000 y 2019 se produjeron aproximadamente 489.000 muertes relacionadas con el calor cada año en el mundo, el 36% de ellas en Europa.

"Las personas mayores, especialmente quienes viven solas, tienen enfermedades crónicas, están polimedicadas o residen en viviendas mal adaptadas, pueden encontrarse en una situación de especial vulnerabilidad ante el calor extremo. Por eso necesitamos pasar de la recomendación general a la acción preventiva: identificar, contactar, acompañar y proteger antes, durante y después de cada episodio de calor", ha explicado Alberto Infante, secretario general de la Fundación HelpAge International España, durante la presentación del documento

Según recoge la guía, el perfil más afectado por el calor extremo suele corresponder a mujeres mayores de 75 años, que viven solas, en viviendas sin climatización adecuada, con enfermedades crónicas y polimedicación.

La publicación ha recordado además que muchas de las muertes asociadas al calor no se registran directamente como "muertes por calor", sino como agravamiento de patologías cardiovasculares, respiratorias, renales o metabólicas durante episodios de altas temperaturas.

HelpAge International España insiste en que las olas de calor ya no pueden abordarse únicamente como un fenómeno meteorológico estacional, sino como un desafío estructural de salud pública y protección social que exige planificación, prevención y coordinación sostenida.