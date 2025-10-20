Rubén, 44 años: "No pido una mansión, solo una cama que no se moje cuando llueve"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española acompañó a 42.850 personas sin hogar en 2024, un 1,21% más que el año anterior y dos de cada diez son mujeres, según ha informado la labor social de la Iglesia católica, con motivo del lanzamiento de su campaña 'Sin hogar, pero con sueños', con la que quiere sensibilizar sobre el derecho a contar con una vivienda adecuada.

"De forma alarmante, Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, es necesario y urgente seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas", ha explicado la responsable de la campaña y del programa de personas sin hogar de Cáritas Española, María Santos.

Según ha advertido Cáritas, la falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de "obstáculos" que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas destacan, "la falta de intimidad, los problemas de salud física y mental, las dificultades de acceso a un trabajo decente o a una vivienda adecuada" o las "trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento".

Para mostrar esta situación, Cáritas ha recogido testimonios como el de Teresa, de 59 años, que cuenta cómo hay noches en las que se duerme imaginando que vuelve a tener "una mesa" para invitar a sus nietos "a merendar"; el de Clara, de 38 años, a quien le "encantaría trabajar cuidando a personas mayores" y que sueña con que alguien vuelva a "confiar" en ella; o el de Rubén, de 44 años, que no pide "una mansión" sino "solo una cama que no se moje cuando llueve".

En cuanto al perfil de las personas sin hogar, María Santos ha explicado que se encuentran "trabajadores que no pueden acceder a una vivienda, personas migrantes atrapadas en la invisibilidad, víctimas de violencia machista que no encuentran una salida segura; personas con discapacidad que no hallan oportunidades laborales; mujeres y hombres con problemas de salud mental o adicciones; jóvenes ex tutelados a quienes se les cierran las puertas justo al alcanzar la mayoría de edad; mayores sin red familiar ni pensión suficiente que garantice unas condiciones dignas; personas LGTBIAQ+ que han sido expulsadas de sus hogares o discriminadas, y madres solas que luchan por mantener a sus hijas e hijos junto a ellas".

Por ello, la campaña de Cáritas Española subraya la importancia del "vínculo" para "crear un espacio donde poder descansar sin "miedo". "Porque un vínculo es mucho más que un recurso: es una relación que cura", ha asegurado la responsable de la campaña.

Según los datos adelantados del IX Informe FOESSA, que se presentará el próximo mes de noviembre, tres millones de personas en España (el 6,3%) utiliza formas precarias de tenencia de la vivienda (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio) y 3,4 millones de personas (7%) sufren condiciones de hacinamiento. Cáritas invirtió el año pasado 41,7 millones de euros en su programa de personas sin hogar, el 8,6% de su presupuesto total.