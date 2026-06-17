Un total 6,7 millones de personas vivirán solas en 2041, un tercio del total de hogares, según el INE

Archivo - Una anciana con el carrito de la compra en el primer día en que los españoles pueden salir de casa a pasear y hacer ejercicio al aire libre, pero solo en determinadas franjas horarias, divididos por edades, en el mismo municipio de residencia y - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hogares de una sola persona en España alcanzarían los 6,7 millones en 2041, lo que supondría el 30,6% del total y un incremento del 19,6% respecto a 2026, según la 'Proyección de hogares 2026-2041', publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 21,1% del total, alcanzaría un máximo del 30,9% en 2076, al tiempo que la población centenaria (de 100 o más años) se multiplicaría por 13 en los próximos 50 años, según las Proyecciones del INE, que indican que pasaría de 19.301 personas en 2026 a 259.810 en 2076.

Según el organismo estatal, el número de personas que viven solas pasaría de representar el 11,3% de la población total en 2026, al 12,5% en 2041.

En cuanto a los hogares formados por dos personas, el INE señala que alcanzarían los 6,7 millones en 2041 (el 30,5% del total), con un crecimiento del 16,7% desde 2026 y que dejarían de ser el tipo más frecuente, siendo adelantados por los hogares unipersonales.

Por su parte, los hogares con tres personas mantendrían tasas de crecimiento positivas a lo largo del periodo 2026-2041, con un crecimiento del 3,6%. Pasarían del 19,8% en 2026 al 18,5% en 2041; y los hogares de cuatro y más miembros registrarían una bajada del 0,4%, pasando de ser el 22,7% de los hogares en 2026 al 20,4% en 2041.

Respecto al número medio de personas por hogar, el INE ha apuntado que ha mantenido una tendencia a la baja desde los últimos censos, al pasar de casi cuatro personas en 1970 a menos de tres en 2001. Desde entonces, el descenso ha continuado hasta las 2,5 personas en 2023.

El INE ha apuntado que esta evolución se mantendría durante todo el periodo proyectado, en el que se pasaría de un tamaño medio de 2,49 personas por hogar en 2026 a 2,43 en 2041.

Según esta proyección, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 2.184.048 (+11,1%) entre 2026 y 2041, alcanzando la cifra de 21.943.397. Durante el mismo periodo la población residente en viviendas familiares en España aumentaría en 4.140.364 personas (+8,4%).

Por otro lado, el número de hogares crecería en todas las comunidades autónomas a lo largo del periodo 2026-2041. Así, los mayores crecimientos en términos relativos se darían en Murcia (20,7%), Comunidad Valenciana (16%) y Baleares (14,7%).

El tamaño medio del hogar disminuiría en todas las comunidades, salvo en Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana. Los mayores descensos se registrarían en Extremadura, Murcia y Cantabria.

En cuanto al porcentaje de hogares unipersonales, Castilla y León se situaría en cabeza (con un 39,2% del total en el año 2041), seguido de Principado de Asturias (37,7%) y País Vasco (36,7%). Por su parte, Baleares sería la comunidad con menor porcentaje de hogares de una persona (25,9%), seguida de Comunidad de Madrid (26,8%) y Cataluña (27,5%).