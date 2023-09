Viviendas inundadas y familias durmiendo en el coche en Cañada Real tras el paso de la DANA, alerta Fundación Madrina

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Madrina ha lanzado un llamamiento de ayuda a la ciudadanía para recoger estufas, mantas y ropa de abrigo para los vecinos de la Cañada Real, afectados por el paso de la DANA, que ha dejado viviendas anegadas de agua, calles intransitables por el barro y familias durmiendo en el coche.

Ante la llamada de socorro de las familias de esta zona, "donde corren ríos de lodo que arrastran todo tipo de material de desecho", Madrina ha acudido a la Cañada Real a llevar agua potable, comida, fruta y pan, además de gasoil para que funcionen los generadores y puedan tener luz y hacer funcionar los aparatos sanitarios que algunas personas mayores necesitan.

Según denuncia la fundación, tras las tormentas del pasado fin de semana, la zona sin asfaltar del sector 6 de la Cañada Real ha quedado anegada e incomunicada, formándose ríos de agua y lodo que han arrastrado todo tipo de residuos e imposibilita el paso de vehículos y camiones de reparto, o los servicios de emergencia.

En esta zona, según precisa Madrina, viven todavía familias con personas mayores y niños que no pueden salir de sus casas, y algunos padres indican que si no se arregla el camino no podrán asistir a la escuela.

Ante esta situación, la Fundación Madrina solicita donaciones de estufas, ropa de abrigo y mantas, así como ropa de bebé, pues muchas familias vulnerables indican que, debido a estas lluvias y frío, se les han mojado las mantas y toda la ropa de los menores, sin posibilidad de tener ni usar lavadoras.

La entidad se ha puesto en contacto con los técnicos del Comisionado de Cañada Real y les ha enviado un informe con la valoración de los daños en varias zonas de riesgo de Cañada Real, en base a la visita efectuada el pasado 4 de septiembre.

Madrina urge a despejar de barro y escombros un trayecto del camino existente entre varias parcelas, ya que deja incomunicadas a familias con personas mayores y niños.

Asimismo, la fundación informa de que está ayudando a varias familias con menores en Cañada Real para agilizar su realojo hacia pueblos de varias comunidades autónomas, donde se les ofrece trabajo y alojamiento a precios bajos.