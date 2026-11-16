Ascienden a 45 las mujeres asesinadas este año por violencia de género tras confirmar Igualdad un caso en Asturias

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 45 y a 1.386 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras la confirmación por parte del Ministerio de Igualdad de un caso en Asturias.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 30 años, presuntamente asesinada el jueves 12 de noviembre. La víctima tenía dos hijos menores de edad y existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de este caso, el número de menores de edad huérfanos por violencia de género en España asciende a 37 en 2026 y a 547 desde 2013.

La mujer fue hallada muerta el jueves en la calle Francisco Eiriz, en el barrio de Jove de Gijón, según confirmaron a Europa Press desde la Policía Nacional. De acuerdo a las mismas fuentes, fue detenido un hombre, acusado de ser el autor del crimen.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con 12. Le sigue la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con seis; Cataluña, con cuatro; Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria, Navarra y Asturias, con dos; y Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.

En total, 32 de los 45 casos por violencia machista (71,1%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (22,2%) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Además, 29 de las víctimas mortales eran españolas (64,4%) y 16 de otro país (35,6%), mismas cifras que en el caso de los presuntos agresores.

La estadística de Igualdad también refleja que 2026 registra el peor dato de violencia machista, hasta la fecha, desde 2023, con 53 mujeres asesinadas en el mismo periodo. Así, 2025 tenía hasta noviembre 40 crímenes machistas y 2024 un total de 42.