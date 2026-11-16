El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado que Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria hayan acordado este lunes con Ruanda la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo.

"No le veo ni futuro ni humanidad a esa solución", ha señalado este lunes Sánchez en una entrevista en Informativos Telecinco, recogida por Europa Press.

Respecto a su gestión de la crisis migratoria en Ceuta por la entrada masiva de migrantes el pasado verano y el aumento de entradas en las últimas semanas en las Islas Canarias, ha defendido que se siente "como una persona con principios de un país grande que respeta los derechos humanos".

"Yo cuando llegué al gobierno sufrí una crisis muy semejante a la que estamos sufriendo ahora (en Canarias), que además hay que contextualizar, porque durante este año los datos, los agregados, nos indican que ha bajado la llegada de migración irregular en la costa atlántica, es decir, ahora mismo que están llegando estos cayucos a la Isla de El Hierro, ha caído en más de un 70%", ha asegurado.

En este punto, Sánchez ha explicado que esta bajada de llegadas ha sido porque "ha habido una política pública detrás del Gobierno de España, basada en cooperar con los países de tránsito y de origen, por ejemplo, Senegal".

También ha puesto en valor la lucha "contra las mafias, desplegando unidades de la Guardia Civil" e impulsando "la migración legal": "La necesitamos".

"Necesitamos migrantes para poder construir esas viviendas. Y, por ejemplo, con Senegal tenemos programas de migración circular, como tenemos también con Marruecos. Cuestión distinta es que la gente a lo mejor desconoce que el grueso de la migración que tenemos no es africana, es latinoamericana", ha agregado.

Así las cosas, el líder socialista ha apostado por "reforzar el control" de las fronteras españolas como, en sus palabras, "ya ha hecho este Gobierno".

"Lo que no tiene ningún sentido es todo este populismo barato, tanto del Partido Popular como de Vox, de decir, mande usted a la Armada. Primero, no saben que la ley del mar exige que, cuando haya cayucos o haya personas en el mar, lo que se tiene que hacer es recogerlas y rescatarlas", ha sentenciado Sánchez.