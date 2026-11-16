ACNUR relaciona el repunte de llegadas de migrantes a Canarias con la reactivación de salidas desde Senegal y el tiempo

Unos cayucos en el muelle de La Restinga, a 10 de noviembre de 2026, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha relacionado el repunte de llegadas de migrantes a Canarias con la reactivación de las salidas desde Senegal, así como con condiciones meteorológicas y marítimas "más favorables" para la navegación.

"Este incremento puede haberse producido en un contexto de reactivación de las salidas desde Senegal y de condiciones meteorológicas y marítimas más favorables para la navegación durante los meses de otoño, un periodo en el que históricamente ha aumentado la actividad en la ruta atlántica hacia Canarias", ha asegurado la portavoz de ACNUR, Paula Barrachina.

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a Europa Press tras las últimas llegadas de migrantes a Canarias, con más de 3.000 durante este fin de semana. "Desde ACNUR, seguimos muy de cerca la evolución de las llegadas a las Islas Canarias, donde estamos presentes y en contacto con las personas recién llegadas", ha indicado.

De la misma manera, Barrachina ha señalado que la ONG se encuentra prestando apoyo técnico a las autoridades para acompañar la aplicación del Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, entre otros ámbitos, en los procesos de recepción y triaje inicial, que permiten identificar las posibles necesidades de protección internacional de las personas que llegan.

La Agencia considera "importante" seguir reforzando el sistema de asilo en España para garantizar que quienes necesitan protección internacional puedan acceder a ella mediante procedimientos "ágiles, justos y eficaces".

También ha reclamado respuestas "adecuadas" para las personas que no necesitan protección internacional, de conformidad con la legislación española y europea, incluido el retorno cuando corresponda.

Ante el elevado número de llegadas de migrantes a Canarias, la ONG ha reconocido la importancia de los esfuerzos de los equipos de Salvamento Marítimo para rescatar a las personas que se encuentran en peligro en el mar.

LA LABOR DE SALVAMENTO MARÍTIMO, "CRUCIAL"

"Salvan vidas y su labor es crucial. Al mismo tiempo, recordamos que es esencial reforzar las capacidades para que todas las personas que llegan puedan acceder a los procedimientos y garantías de protección que les correspondan", ha subrayado.

Para ACNUR, la cifra registrada en los primeros días de noviembre "confirma la intensidad de estos movimientos y la volatilidad de una ruta marcada por importantes riesgos para quienes la emprenden".

Aunque ha afirmado que todavía está analizando los perfiles de las personas que han llegado en los últimos días, ACNUR ha confirmado que entre ellas hay migrantes que "huyen de conflictos, violencia e inestabilidad", así como mujeres y niños.

"La ruta atlántica hacia Canarias continúa siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. En lo que va de 2026, se han registrado cerca de 600 muertes y desapariciones adicionales. Estas cifras ponen de manifiesto el devastador coste humano de estos desplazamientos y la necesidad urgente de reforzar los esfuerzos para evitar nuevas pérdidas de vidas en el mar", ha apuntado Barrachina.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Además, la portavoz de ACNUR ha llamado a reforzar la cooperación internacional "para garantizar que las personas que necesitan protección internacional, personas refugiadas, puedan acceder a ella de forma efectiva".

Finalmente, ha apostado por fortalecer los mecanismos de identificación y respuesta a lo largo de las rutas, "para que las personas refugiadas no tengan que recurrir a travesías peligrosas que ponen sus vidas en riesgo".

Por otro lado, CEAR y Accem también atribuyeron recientemente a las condiciones climáticas el repunte de las últimas llegadas de migrantes a Canarias.

"Los motivos: el primero son las condiciones climáticas, sin duda, como todos los años", aseguró la directora general de CEAR, Mónica López, en una entrevista a Europa Press. En concreto, expuso que las condiciones meteorológicas y la mayor seguridad en el tráfico marítimo habituales en otoño son la causa directa del repunte estacional en el Atlántico.

CAMBIO EN LAS DINÁMICAS DEL FLUJO MIGRATORIO

No obstante, destacó el cambio en las dinámicas del flujo migratorio: tras dos meses dominados por salidas desde el sur de Marruecos (Tan-Tan, Tarfaya) y el Sáhara Occidental (El Aaiún, Bojador, Dakhla) hacia Lanzarote y Fuerteventura, en los últimos días ha retornado la ruta tradicional de cayucos procedentes de Senegal y Gambia con destino a la isla de El Hierro.

Junto a los factores climáticos, López situó en el origen de este repunte causas profundas e inestabilidades de fondo en África Occidental. En particular, apuntó a la presión exterior del Pacto Europeo de Migración y Asilo y al cierre de la frontera en Mauritania. "Y ha generado una bolsa de personas que todavía están buscando la forma de poder llegar a Europa", señaló.

A esta situación, precisó que se suma la falta de perspectivas socioeconómicas y la inestabilidad política en la región. "Hay mucha población joven que no tiene futuro y está demandando cambios políticos", explicó en relación con Senegal.

El domingo 1 de noviembre al menos siete personas murieron en el intento de alcanzar el archipiélago canario. En esta línea, López llamó a la coordinación entre el Gobierno de España y el de Canarias para no "perder el foco" en la vía atlántica frente al impacto mediático de otras zonas como Ceuta, tras la entrada masiva de extranjeros en julio.

"Es verdad que parece que lo de Ceuta lo ha enmascarado todo, pero no tenemos que perder el foco en la ruta canaria, sobre todo porque la ruta canaria es la más peligrosa de las rutas y es la que tiene los índices de mortalidad más altos", subrayó.

Respecto a la evolución de la ruta argelina a través de las Islas Baleares, que experimentó un ascenso en el primer tramo del año, López descartó que funcione como un sistema de vasos comunicantes con Canarias.

"No necesariamente el hecho de que hayan bajado una ruta significa que se haya incrementado la otra. Lo que sí que sabemos es que la lógica de migraciones hace que las personas se vayan desplazando y vayan buscando donde puedan tener una oportunidad de salir hacia el continente europeo", recalcó.

La directora general de CEAR argumentó que ambas rutas responden a perfiles diferenciados: la vía canaria acoge predominantemente a personas de África Occidental (Mali, Senegal, Mauritania), mientras que la ruta balear concentra a migrantes procedentes del Cuerno de África y África Oriental (Somalia, Sudán). En la actualidad, según concluyó, los flujos hacia Baleares se mantienen estabilizados y bajo un patrón de llegada más controlado.

"ES UNA TENDENCIA"

Por su parte, Accem también relacionó el incremento de llegadas de embarcaciones a la estacionalidad de las rutas migratorias. En concreto, explicó que la ruta canaria "suele experimentar un aumento de embarcaciones en los meses de otoño, entre septiembre y noviembre, debido a que el mar está más calmado en esta época del año". "Es una tendencia que podemos percibir prácticamente todos los años", añadió en declaraciones a Europa Press.

Del mismo modo, insistió en que "la mayoría" de los migrantes que llegan a las costas españolas "no tendrían que jugarse la vida en esta peligrosa ruta migratoria si existieran vías legales y seguras para las personas que huyen de conflictos o persecuciones".

Igualmente, recordó que la ruta canaria está considerada "una de las más mortíferas del mundo" actualmente. "Sin embargo, la desesperación y la falta de horizonte para miles de personas es lo que provoca que, pese a saber que pueden perder la vida en el mar, muchas de ellas se la jueguen en busca de un futuro mejor, con la seguridad y el futuro que sus lugares de origen no les ofrecen", subrayó la entidad.