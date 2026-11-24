La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de noviembre de 2026. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que se queda con "las ganas" de aprobar la ley contra la trata y la ley de violencia vicaria, que decayeron debido al adelanto electoral, y de seguir consolidando el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"El último año era un año para sacar adelante leyes que ya estaban en el Parlamento. Me hubiera gustado seguir avanzando en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con dos leyes que ya estaban prácticamente encaminadas, la Ley contra la Violencia Vicaria y la Ley Integral contra la Trata, ya habían salido del Ministerio y nos quedamos con las ganas", ha subrayado Redondo, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada por si se queda algo en el tintero por aprobar.

Asimismo, ha añadido que le hubiera gustado aprobar el "Acuerdo de País contra los discursos de odio" que se había trabajado con la sociedad civil y estaba avanzado en el Parlamento. En todo caso, Redondo considera que han sido "muy eficaces" en su gestión y que han avanzado "a buen ritmo".

También ha subrayado que "lo más importante en este momento es defender y mantener los avances que se han conseguido en materia de igualdad y no discriminación" y ha lamentado que "se han dinamitado" los consensos sociales sobre violencia de género.

"Ya hemos visto de cara al 25N, que se celebrará dentro de dos días, que se han dinamitado prácticamente los consensos sociales que existían para que la sociedad y la ciudadanía avanzara hacia una sociedad libre de violencia de género. Parece que un acuerdo que llevaba entre nosotros desde la Ley Integral contra la Violencia de Género hace más de 20 años, ahora mismo está en cuestión, lamentablemente. Nos hubiera gustado seguir consolidándolo", ha zanjado.