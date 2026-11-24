Archivo - Amnistía Internacional, a 20 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional (AI) ha identificado al menos 57 "retrocesos" en derechos humanos en los programas de PP y Vox de cara a las elecciones generales de este 29 de noviembre.

Así lo ha puesto de manifiesto después de analizar las 267 medidas relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluidas en los programas electorales de las principales formaciones políticas con implantación nacional.

"PP y VOX concentran la inmensa mayoría de estos retrocesos, que afectan sobre todo a la migración, la vivienda y el derecho a la protesta, aunque en algunos casos también destacan medidas incompatibles con los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+ -o la ausencia de toda mención a ellos- y la falta de referencias a los crímenes de derecho internacional cometidos por Israel en el Territorio Palestino Ocupado", ha apuntado AI.

En concreto, la organización ha analizado los programas electorales de las cinco formaciones con implantación nacional: PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos.

En este sentido, ha detectado 267 medidas relacionadas con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario incluidas en los programas electorales. De ellas, 162 son "positivas" y 57 suponen "claramente un retroceso" de los derechos humanos en España. La valoración de las 48 restantes ha agregado que dependería de su aplicación práctica.

La organización define como "retroceso" cualquier medida incluida en los programas electorales que suponga un "riesgo real" de vulneración de los derechos humanos, o que sea "manifiestamente contraria" a los estándares del derecho internacional.

En cuanto a la vivienda, ha recalcado que el derecho internacional exige a los Estados usar "el máximo de recursos disponibles" para garantizar el acceso a la misma, en especial para las personas más vulnerables. Sin embargo, ha revelado que los programas electorales para las próximas elecciones suscitan "algunas preocupaciones" en materia de derechos humanos.

En primer lugar, ha advertido de que tanto PP como Vox prometen derogar la Ley 12/2023 de Vivienda, eliminando las zonas tensionadas y el índice de precios de referencia. Asimismo, la organización ha criticado la propuesta de Vox de aplicar la "prioridad nacional" en el acceso a vivienda social y prohibir el alquiler y el empadronamiento a personas en situación irregular.

También ha expresado preocupación por las propuestas relativas a la ocupación de viviendas planteadas por PP y PSOE. En concreto, señala que la medida 438 del PSOE y las medidas 27 y 157 del PP abogan por desalojos en 48 horas, lo que, a juicio de la ONG, pone en riesgo el análisis de proporcionalidad exigido por Naciones Unidas.

RETORNO DE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS

En materia migratoria, la organización ha señalado que tanto PP como Vox impulsan las devoluciones sumarias o "en caliente". El informe destaca que la medida 37 del PP plantea identificar a los migrantes en un máximo de siete días y ejecutar devoluciones "sin demora", además de contemplar el retorno de menores no acompañados como objetivo prioritario y la externalización de solicitudes de asilo a terceros países (medida 38).

Del mismo modo, la organización ha denunciado la propuesta de Vox de expulsar de forma inmediata a personas en situación irregular, así como la supresión del arraigo bajo el lema 'Ni uno más' y la retirada de subvenciones a ONG que trabajen en el ámbito migratorio.

Respecto a PSOE, Frente Amplio y Podemos, ha subrayado principalmente "ausencias", como la falta de compromisos en el programa socialista para derogar las devoluciones en caliente o garantizar el reparto solidario de menores migrantes.

En relación con los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, ha destacado que Vox plantea derogar las leyes de violencia de género y restringir el derecho al aborto, mientras omite propuestas de protección para personas LGTBIQ+.

En el caso del PP, la entidad ha señalado como retrocesos la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos (medida 43), la omisión de garantías sobre el aborto en la sanidad pública y la revisión de la 'Ley Trans' para eliminar la libre autodeterminación registral del sexo (medida 115).

En cuanto al derecho a la protesta y la libertad de expresión, la organización ha criticado la intención del PP de ampliar el delito de desórdenes públicos (medida 21) y de Vox de agravar las penas por ultrajes a España y la Corona (medida 105), al tiempo que reprocha al PSOE no concretar reformas en la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal en línea con las recomendaciones de la ONU.

En política exterior, AI ha señalado la ausencia de referencias al término "genocidio" o a la rendición de cuentas ante la Corte Penal Internacional en los programas de PP y Vox respecto al Territorio Palestino Ocupado.

DISCURSOS DE ODIO EN REDES

De forma paralela al análisis, Amnistía Internacional ha monitorizado mediante la herramienta 'Brandwatch' los discursos de odio difundidos en redes sociales por responsables políticos y candidatos entre el 6 de octubre y el 13 de noviembre.

Según las conclusiones de la organización, la mayor parte de los discursos criminalizadores y de desinformación se dirigen contra personas migrantes y racializadas, procediendo mayoritariamente de dirigentes y cuentas vinculadas a Vox, aunque también atribuye al PP el uso de términos como "invasión" o el señalamiento a activistas por el derecho a la vivienda.