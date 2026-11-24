Archivo - Una mujer con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros la ampliación del permiso por nacimiento de 19 a 20 semanas para cada progenitor, intransferibles y remuneradas al 100%, 34 semanas para las monoparentales.

"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor", ha avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes, en un mensaje en la red social 'X'.

Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que estas semanas serán "intransferibles y pagadas al 100%" y ha puesto en valor el avance desde 2018, cuando las madres tenían 16 semanas y los padres, cinco. "Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos", ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Bluesky.

Asimismo, Díaz ha apuntado que para las familias monoparentales serán 34 semanas porque "una madre sola no puede tener menos tiempo para cuidar que una pareja" y ha avanzado que una parte del permiso se podrá guardar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años.

"Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo", ha insistido.

Al mismo tiempo, ha destacado que es una medida de "igualdad" porque "durante décadas, tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres". "Las preguntas en las entrevistas, los ascensos que no llegan. Cuando los dos progenitores se van a casa el mismo tiempo, se acaban las excusas. La igualdad también se construye con semanas", ha aseverado.