El 52% de los mensajes de odio en redes durante el Mundial estuvieron vinculados al ámbito deportivo

Lamine Yamal y Leo Messi durante la final del mundial. - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA

Los mensajes racistas contra Lamine Yamal repuntaron con su gol contra Arabia Saudi MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado 54.771 contenidos de discurso de odio y narrativas discriminatorias en redes sociales durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, desde su inicio el 11 de junio hasta el 21 de julio, día de las principales celebraciones vinculadas a la victoria de la selección española en la final.

Un 52% de los mensajes racistas y xenófobos registrados han estado asociados al ámbito deportivo, una proporción notablemente superior a la observada en meses anteriores que refleja, según el Observatorio, "el impacto del Mundial de fútbol en la conversación digital monitorizada".

La monitorización realizada por Oberaxe durante el Mundial de fútbol recoge de forma sistemática mensajes hostiles dirigidos contra futbolistas particulares, selecciones nacionales, aficionados y grupos vinculados a la competición.

En este apartado destacan los mensajes de carácter racista e islamófobo dirigidos a Lamine Yamal, en lo que se cuestiona su pertenencia a la selección española. Los mensajes de odio han repuntado con la celebración de su primer gol con La Roja ante Arabia Saudí mediante el gesto musulmán del suyud. Este momento se ha utilizado para cuestionar la legitimidad de Yamal como representante de la selección española con comentarios del tipo "nuestras raíces humilladas", "moro asqueroso" o "no es digno de ser español".

En la misma línea, la composición de algunas selecciones nacionales, como la francesa, ha sido diana de "reiterados comentarios que cuestionan la legitimidad de los jugadores por su origen o ascendencia extranjera para representar a este país". Muchos mensajes reflejan, según Oberaxe, planteamientos excluyentes con expresiones frecuentes como "son todos angoleños, sin el futbol serían unos sintecho" o "los franceses se lo tienen merecido por no defender sus orígenes".

La final entre la selección de España y Argentina también ha actuado como detonante de la publicación de contenidos de odio en redes sociales. Si bien el Oberaxe ha señalado que los mensajes racistas y xenófobos sobre personas latinoamericanas han supuesto el 15% del total detectado en el período del Mundial de fútbol, la dinámica ha alcanzado una mayor intensidad durante la final que enfrentó a las selecciones española y argentina.

En cuanto a los grupos diana analizados por Oberaxe, las personas procedentes del Norte de África han constituido el principal foco al que se han dirigido los contenidos con discurso de odio durante el Mundial de fútbol, suponiendo el 66% del total de mensajes detectados. Aquí destacan los contenidos vinculados a la selección de Marruecos y a distintos episodios relacionados con sus seguidores.

Por último, el 13% de los contenidos reportados se han dirigido contra las personas musulmanas, reproduciendo estereotipos y discursos excluyentes.

74% DE LOS CONTENIDOS CON MENSAJES QUE DESHUMANIZAN Y DEGRADAN

El discurso de odio detectado durante el Mundial de fútbol refleja que el 74% de los mensajes incluyen contenidos que atentan contra la dignidad de los grupos diana a través de la deshumanización con mensajes como "que deje de jugar el moro basura" o "argensimio de mierda"

En cuanto al tipo de lenguaje empleado, predomina el uso de un lenguaje agresivo explícito, presente en el 50% de los mensajes analizados. También destacan los mensajes racistas y xenófobos que promueven el descrédito, que representan el 40% del total, atribuyendo a estas personas características negativas por su mera pertenencia al colectivo mediante mensajes como "lastre del progreso estos moros, atraso y barbarie".

Por otro lado, el 15% de los comentarios reportados incitan a la expulsión de estos grupos diana, mientras que el 14% promueve la violencia contra ellos.

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia concluye que "el Mundial de fútbol puede servir como contexto para la difusión de prejuicios racistas y xenófobos que trascienden lo deportivo".