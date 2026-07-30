Las llegadas irregulares de migrantes por tierra a Ceuta aumentan un 149% en lo que va de año

Llegada de migrantes a Ceuta - EPDATA

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas irregulares de migrantes por tierra a Ceuta han aumentado un 149% en lo que va de año, según el último balance del Ministerio del Interior, que reflejaba que un total de 14.479 migrantes llegaron de forma irregular a España entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un 24,7% menos que en el mismo periodo del año anterior (con 19.222).

Así, el informe quincenal sobre la inmigración irregular indica que, en lo que va de año, un total de 2.991 personas han entrado de forma irregular a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por vía terrestre, un 140% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera llegaron 2.826 migrantes, 1.693 más que el año pasado (un 149% más), mientras que a la segunda lo hicieron 165, cuando en 2025 hasta la misma fecha se habían producido 113 llegadas (un 46% más).

Por vía marítima, según Interior, arribaron a Melilla hasta el 15 de julio de este año 16 personas, cuando el año pasado habían llegado 9 hasta la misma fecha. Ceuta, en cambio, no registró ninguna, a diferencia de 2025, con tres.

En España, por vía marítima llegaron 11.488 migrantes, un 36,1% menos que en 2025, cuando se produjeron 17.976 llegadas. Este año arribaron en 448 embarcaciones, 157 menos que el año anterior.

En concreto, por vía marítima llegaron 7.032 migrantes a la Península (3.788) y Baleares (3.244), lo que supone un 8% más que en el mismo periodo de 2025, cuando llegaron 6.510. En este caso, han llegado en 385 embarcaciones, 28 menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sobre los migrantes que llegados a la Península por vía marítima, se trata de 663 personas más de las que entraron de forma irregular hasta el 15 de julio del año pasado, lo que supone el 21,21% más. Han arribado en 213 embarcaciones, 25 menos que en 2025.

Mientras, a Baleares han entrado 141 migrantes menos que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a un 4,2% menos, y han llegado a bordo de 172 embarcaciones, tres menos que en 2025.

Respecto a las Islas Canarias, han entrado este año al archipiélago 4.440 migrantes, un 61,2% menos que los que llegaron en el mismo periodo de 2025 (11.454). Han arribado en 59 embarcaciones, 129 menos que hasta el 15 de julio del año pasado.