Más de 1.500 migrantes han entrado a nado en Ceuta en la última semana y 400 acampan a las puertas del CETI

Archivo - La frontera de El Tarajal, en Ceuta. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.500 personas migrantes, entre adultos y menores, han entrado a nado en Ceuta en la última semana, según ha informado este miércoles el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, y 400 de ellas permanecen acampadas a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que actualmente se encuentra saturado.

Ante esta situación, la Delegación del Gobierno está tratando de descongestionar unas instalaciones que ya superan los 700 residentes pese a contar con 512 plazas.

Según fuentes del CETI, son más de 400 las personas que acampan a las puertas del lugar de acogida en refugios improvisados, donde esperan ingresar tras ser registrados por la Policía Nacional.

En este contexto, un grupo de 39 migrantes ha abandonado este miércoles el CETI para poner rumbo a la Península. El grupo está formado en su mayoría por personas de origen subsahariano, de países como Sudán, según han informado los propios migrantes a las puertas de la Estación Marítima. Hasta allí han ido llegando en varios grupos acompañados de personal de Cruz Roja y el CETI.

El presidente de Ceuta ha advertido de que, si no se aplican cuanto antes unas "medidas adecuadas y proporcionales a la dimensión del problema" y se mantiene "la intensidad del flujo de entrada", "en breve" Ceuta alcanzará cifras "parecidas a las que hubo en mayo de 2021", cuando entraron en la ciudad más de 10.000 extranjeros procedentes de Marruecos.

Según ha detallado, en la actualidad se están registrando jornadas con más de 200 entradas diarias. Además, ha lamentado el impacto humano de la situación y ha recordado que en los últimos doce meses se han recuperado alrededor de 60 cadáveres en el mar, un dato que ha calificado como el más "grave y doloroso" de la actual crisis.

Entre las medidas de emergencia, Vivas plantea habilitar recursos extraordinarios para aliviar el colapso de los centros de acogida y acelerar las salidas de migrantes de la ciudad mediante los mecanismos previstos por la legislación.

Además, ha reclamado activar los recursos financieros contemplados para situaciones de contingencia migratoria, reforzar los efectivos policiales y los medios destinados al control fronterizo e intensificar la cooperación con Marruecos para reducir la presión migratoria.

Uno de los principales planteamientos del Ejecutivo pasa por modificar la Ley de Extranjería para recuperar el mecanismo de rechazo en frontera de las personas interceptadas cuando intentan acceder a Ceuta por vía marítima. Vivas ha explicado que la reciente interpretación del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto esa posibilidad y ha defendido una reforma legal que permita volver a aplicarla. "Si alguien sabe que si llega por vía marítima va a ser rechazado de manera inmediata, no lo intenta. Y si no lo intenta, no se juega la vida", ha argumentado.

Junto a estas actuaciones, el Gobierno de Ceuta necesario estudiar la creación de un "mando único" con capacidad para coordinar la respuesta de todas las administraciones implicadas: los distintos ministerios, la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma.

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, denunció este martes el "colapso" del sistema de protección de menores. Desde el 14 de julio, cuando el sistema de protección acogía a 210 menores, han llegado a la ciudad otros 262. En 24 horas, la cifra había aumentado de 420 a 472, con medio centenar de nuevas incorporaciones.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ramírez calificó la situación de "extremadamente grave". Según explicó, la red de acogida registra una sobreocupación del 1.600%, al albergar a 16 veces más menores de los que contempla su capacidad ordinaria.