El 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital, según un informe de Igualdad

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

EL 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital, según se desprende del informe 'La igualdad en el espacio digital es una condición indispensable para la calidad democrática', elaborado desde el Ministerio de Igualdad.

El departamento que dirige Ana Redondo ha presentado este martes en el Consejo de Ministros su estudio sobre violencia digital, que recoge resultados de informes previos realizados por el Instituto de las Mujeres, ONU Mujeres o la Fundación Mutua Madrileña.

El estudio revela que el 70% de las denuncias en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Este fenómeno señala que afecta sobre todo a mujeres con voz pública como políticas, periodistas y activistas.

En concreto, detalla que el 46,9% de las europarlamentarias ha sufrico amenazas de muerte o violación y el 58,2% violencia online. Esta última cifra alcanza el 73% en el caso de las periodistas.

Los ataques, según refleja el documento, suelen ser sexistas y centrados en su apariencia, no en sus ideas, y tienen una finalidad disciplinadora que conduce a menudo al abandono del espacio digital por parte de ellas, "con el consiguiente empobrecimiento del debate público y la erosión de la calidad democrática".

En este sentido, expone que la violencia digital contra las mujeres "no es un fenómeno marginal, sino estructural". En esta línea, subraya que el mecanismo de agresión se articula a través de la "manosfera" y se amplifica "mediante algoritmos que premian la polarización".

Igualmente, aborda el uso de redes en la infancia y adolescencia. Así, subraya que el 75% de niños (1-12 años) supera el límite recomendado de pantallas y que la edad media de acceso al móvil es de 10,8 años. También avisa de que el 31,9% mantiene sus perfiles en redes sociales públicos y que el 79,2% sigue a influencers.

En cuanto a la prevalencia de la violencia digital contra las mujeres, el informe refleja que una de cada cinco niñas en la Unión Europea sufre abuso sexual en línea. Mientras, de manera global, más del 70% de las mujeres a escala internacional ha experimentado alguna forma de violencia en línea.

Ante esas realidades, desde el Ministerio de Igualdad proponen una hoja de ruta basada en la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la regulación de plataformas y la educación preventiva.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra este domingo 8 de marzo. El texto, cerrado por los ministerios de Igualdad, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Juventud e Infancia, subraya que "la protección de los derechos de las mujeres sigue siendo un reto pendiente a escala global".

La declaración alerta de la "persistencia de desigualdades", del "retroceso de derechos" en algunos países y del "impacto especialmente grave" que los conflictos armados tienen sobre mujeres y niñas.

En este contexto, el Gobierno alerta de la situación en Afganistán, donde explica que "se han restringido de forma extrema derechos fundamentales", así como la guerra en Ucrania y el "genocidio" contra el pueblo de Palestina, escenarios que "agravan las condiciones de vida de mujeres y niñas y profundizan las desigualdades existentes".

"Ninguna sociedad puede considerarse plenamente democrática mientras la mitad de su población siga encontrando obstáculos para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La igualdad entre mujeres y hombres no es solo una cuestión de justicia, es una condición esencial para el progreso colectivo, para la calidad de nuestras instituciones y para la fortaleza de nuestra convivencia", concluye.