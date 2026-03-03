8 Lemas por el 8M: 2022, fractura del movimiento feminista y menor asistencia: 'In Spain we call it igualdad'

Archivo - Una mujer en una manifestación por el 8M, Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2022, en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El movimiento feminista se fracturó el 8 de marzo de 2022 con dos manifestaciones diferentes y alternativas entre sí a la misma hora por el centro de Madrid ese día. En su campaña, el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, defendía 'In Spain we call it igualdad'.

En el caso de la Comisión 8M --organizadora de las marchas en años anteriores-- convocó a su marcha con el lema 'Derechos para todas, todos los días' y volvió a descartar la convocatoria de huelga general, que sí llevó a cabo en 2018 y 2019. Sí se hizo una convocatoria de huelga estudiantil por parte del Sindicato de Estudiantes.

Por su parte, el Movimiento Feminista de Madrid celebró su convocatoria con el lema 'El Feminismo es abolicionista'. "No te equivoques de pancarta", indicaban sus organizadoras. De este modo, mostraban su oposición a la autodeterminación de género al asegurar que "conculcan los derechos históricos de las mujeres". También reprochaban a la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y a su partido, que no se mostrase claramente en contra de la prostitución y a favor de su prohibición.

Las marchas se repitieron en otras ciudades como Alicante, Barcelona, Gijón, Granada, Ponferrada (León), Sevilla, Vitoria-Gasteiz, Tenerife o Gran Canaria, tanto los días previos al 8 de marzo y el propio 8 de marzo, con el fin de "reivindicar la agenda abolicionista" y acabar "con el silencio", con lemas como 'Contra el borrado de las mujeres', 'Sexo no es género. La constitución nos protege' o 'El feminismo es abolicionista'.

De este modo, multitud de marchas y manifestaciones feministas volvieron así a las calles de toda España tras las restricciones impuestas en 2021 por la pandemia. Además, fueron constantes las alusiones a la situación en Ucrania, que empezó el conflicto con Rusia en febrero de 2022, con pancartas de 'No a la guerra'.

Las diferencias se constataron en las marchas de Madrid donde decenas de miles de mujeres, y también hombres --50.000 asistentes según la delegación del Gobierno y 100.000 según las organizadoras-- acompañaron en la capital a la Comisión 8M, que defendía un feminismo "inclusivo".

Por otro lado, unas 6.000 mujeres, y también decenas de hombres, participaron en la marcha convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid.

Otra de las marchas más numerosas tuvo lugar en Barcelona, donde cerca de 15.000 personas según la Guardia Urbana de Barcelona y 60.000 según la organización recorrieron las calles de la ciudad para reivindicar los derechos de las mujeres, convocadas por la Assemblea 8M.

Las movilizaciones tuvieron su réplica en Andalucía, donde la Delegación del Gobierno de España cifró en 64 --frente a las 46 del pasado año-- las concentraciones y manifestaciones comunicadas en la región en el Día Internacional de la Mujer, actos que se repitieron en otras ciudades como Bilbao (15.000 asistentes) o Valladolid (cerca de 4.000), acompañadas de cánticos como 'Ay, mamá' de Rigoberta Bandini o el conocido 'Bella Ciao'.

ORIGEN DE LAS DIFERENCIAS

Dos años habían pasado ya de la última manifestación multitudinaria del 8M, en un marzo de 2020 en el que la amenaza del Covid-19 ya sobrevolaba la cita y que se notó en la asistencia a la convocatoria: 120.000 asistentes fue la cifra que facilitó la Delegación de Gobierno de Madrid, frente a las más de 300.000 contabilizadas en 2019.

La Comisión 8M denunció en 2021 que esta situación fue la causante de que la Delegación de Gobierno de Madrid decidiera cancelar cualquier marcha en la capital por razones de salud pública. De hecho, en el resto de España sí se permitieron diferentes movilizaciones.

La decisión de celebrar o no el 8M en 2021 en Madrid estuvo en el aire hasta el último día. Tras la negativa de la Delegación de Gobierno la asociaciones feministas recurrieron la decisión y el 7 de marzo el Tribunal Superior de Justicia e Madrid (TSJM) decidiía finalmente mantener la prohibición. Finalmente, se mantuvieron algunas reuniones reducidas en los barrios, por parte de la Comisión 8M, mientras que el Movimiento Feminista de Madrid protagonizó un acto 'en movimiento' en la Plaza de Callao.

En esa edición se escenificó por primera en un 8M la división del movimiento feminista con sus diferencias, algunas históricas. El movimiento feminista se posicionó abiertamente en diferentes debates: principalmente la abolición de la prostitución y la Ley trans.

De este modo, las conocidas como 'feministas clásicas', lideradas por el Movimiento Feminista de Madrid, criticaban la ley Trans de la ministra Irene Montero y, en concreto la medida que permite la autodeterminación de género, al considerar que pone en peligro las políticas públicas a favor de la igualdad" y "socavan los derechos" de las mujeres que se han reclamado a lo largo de la historia.

Tampoco gustó a ese sector que la entonces ministra de Igualdad no fuera contundente en sus medidas relacionadas con la prostitución, a pesar de que Montero se declaró abolicionista de la misma.

Por otra parte, y bajo el paraguas de la Comisión 8M, las asambleas feministas de otras comunidades autónomas convocaron también movilizaciones en otras ciudades, aunque en diferentes formatos, en defensa de un feminismo "inclusivo", con gritos a favor del "feminismo antirracista", en recuerdo de las "asesinadas" por violencia de género y por las mujeres que durante la pandemia se dedicaron a los cuidados.

La Comisión 8M defendía así su convocatoria, ante la división del movimiento. "Esta es la mani de todos los años, la mani de siempre, de la Comisión del 8M, que es la que convoca históricamente", recordaban.

En cualquier caso, pese a las diferencias dentro del movimiento, todas las concentraciones tuvieron un denominador común: la igualdad de derechos de la mujer, sin olvidar la situación en Ucrania.

Este artículo forma parte de una serie de reportajes que reúnen los lemas por el 8M formulados desde 2018 y recogidos por Europa Press por el Día Internacional de la Mujer.