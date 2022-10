El 86% de las jóvenes españolas no se sienten comprendidas por sus representantes políticos, según un estudio

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 86% de las jóvenes españolas de entre 15 y 24 años no se siente comprendida por los políticos que las representan y creen que estos no entienden su punto de vista. Así lo recoge en el estudio 'Equal Power Now' de Plan Internacional, del que también se desprende que un 42% de ellas han asegurado sentirse "estresadas, preocupadas o nerviosas" ante esta situación, y el 32% "tristes o deprimidas".

Se trata de una encuesta realizada a unas 29.000 mujeres de entre 15 y 24 años de 29 países, entre los que se encuentra España y que, en líneas generales, revela que las niñas y las jóvenes "afrontan importantes obstáculos cuando toman parte acciones políticas y se sienten poco representadas por los y las políticos".

En España, por ejemplo, es un 64% de las mujeres preguntadas reconocen que han perdido la confianza en los políticos, según apunta el informe.

La directora general de Plan Internacional España, Concha López, ha señalado "la participación política de las niñas sigue lejos de ser un derecho garantizado" a pesar de que estas "son ciudadanas activas que quieren aportar sus ideas y hacer valer su opinión".

"Su compromiso respecto a los temas que les importan: desde la pobreza y desempleo, hasta los conflictos y la paz, pasando por el cambio climático, o la educación nos muestra su determinación y debería convertirse en una apuesta política para un futuro mejor", ha reclamado.

VISIÓN NEGATIVA SOBRE SUS REPRESENTANTES

La mitad de las españolas encuestadas (51%) piensan, además, que la sociedad "no acepta la participación política de las mujeres". En este sentido, el estudio recoge que un 19% "ha sido personalmente convencida de no hacerlo", mientras que "cuatro de cada diez coinciden en que las mujeres políticas sufren acoso y que son juzgadas por su apariencia".

"Una mujer representante que sea una líder siento que va a ser mucho más juzgada por su aspecto físico o cómo concilias tu vida personal y profesional y esos comentarios no se hacen a un hombre. Tienes que tener mucha fortaleza", ha explicado una de las encuestadas en el país.

Aun así, son un 95% las que creen importante participar en política, igual que son mayoría en España y en el resto del mundo (74 % y 83%, respectivamente) las que buscan sortear esos obstáculos con su participación activa.

PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE CANALES INFORMALES

Por otra parte, en España, aunque la mitad de las encuestadas (49%) cree que es más fácil para ellas participar en política de lo que lo fue para sus madres, optan usar espacios menos formales y de baja exposición, como el voluntariado en su comunidad o las acciones a través canales de comunicación y redes sociales.

El estudio que recoge estos datos se presenta este martes 4 de octubre en el Congreso, coincidiendo con el décimo aniversario de la celebración del Día Internacional de la Niña, en un acto que estará presidido por la presidenta de la Cámara baja, Meritxell Batet, y con la presencia de portavoces de grupos parlamentarios; la propia directora general de Plan Internacional; y representantes de Youth For Change, el grupo de participación juvenil de la organización, entre otros.