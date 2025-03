Arranca en Madrid la manifestación del Movimiento Feminista: "Ni cis ni trans, mujer nada más"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo, ha arrancado en la capital pasadas las 18:15 horas al grito de "Ni cis ni trans, mujer nada más".

Las convocantes, bajo el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global' han empezado a marchar desde la Plaza de Cibeles entre cánticos de "'mi vientre y mi vagina, ni se compra ni se alquila".

Las participantes también han portado carteles con mensajes como "Somos el corazón de las que ya no laten", "Mamá, no te preocupes. Esta tarde nos protegen todas" o "No soy tu musa, soy tu artista".

Además, las feministas han llevado pancartas en apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer francesa víctima de las violaciones organizadas por su propio marido. Una de estas, de gran tamaño con la figura de ella.

No ha faltado, como en la manifestación con motivo del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres el 25 de noviembre, la 'Compaña feminista', en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia de género. Ataviadas con túnicas y mascaras blancas, la integrantes del grupo han recordado a las víctimas del machismo.

A la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pero sin otros ministros socialistas que sí han acudido a la marcha de la Comisión 8M, y una delegación de diputados y senadores del Partido Popular, encabezados por la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós.

El Movimiento Feminista de Madrid quiere "levantar la voz contra la extrema derecha que niega la violencia machista y perpetúa estructuras profundamente misóginas" así como contra la izquierda "cómplice del sexismo poniendo como excusa la interculturalidad".

Las organizadoras de esta manifestación defienden que el feminismo es "abolicionista" del "sistema prostitucional, de la pornografía" y "de todas las formas de explotación, violencia y mercantilización" de las vidas de las mujeres.

Insisten en que ser mujer "es una realidad material" y denuncian el "borrado" de las mujeres en el lenguaje, las políticas públicas y los espacios seguros.

Antes de comenzar la manifestación, las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid, Jana Bravo y Carmen Flores han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que lleve a cabo su agenda feminista.

Esta es la segunda de las dos manifestaciones que han tenido lugar este sábado en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La otra marcha organizada por la Comisión 8M partió de Atocha a las 12:00 horas.