Feministas exigen en Madrid una agenda abolicionista global por el 8M y claman contra la pornografía

Marcha del Movimienti Feminista de Madrid por el 8M - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Madrid ha exigido este sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por el centro de la capital una agenda abolicionista global y han clamado contra la prostitución, que "enseña a violar".

"Sin puteros no hay prostitución", "Mi vientre y mi vagina, ni se compra ni se alquila", "Ni sumisas ni pasivas, mujeres cobativas", o "la prostitución es explotación", han gritado las feministas de base, consideradas 'clásicas' o 'históricas'.

Pasadas las 18:15 horas de este sábado y al grito de "Ni cis, ni trans, mujer nada más" han partido desde Cibeles para defender los derechos de las mujeres tras una pancarta bajo el lema 'Mujeres en lucha contra el machismo global'.

En este sentido, han señalado que sus cuerpos "no se venden" y sus vientres "no se alquilan". "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", han gritado.

GRITOS CONTRA ERREJÓN, MONEDERO Y RUBIALES

También se han referido a los recientes casos de presunta violencia sexual en los que se han visto relacionados el exdiputado de Sumar, íñigo Errejón, el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, y el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. "Rubiales y Errejón, acosadores son" y "Errejón y Monedero dais un asco que me muero", han gritado.

Las participantes también han portado carteles con mensajes como "Somos el corazón de las que ya no laten", "Mamá, no te preocupes. Esta tarde nos protegen todas" o "No soy tu musa, soy tu artista".

APOYO A GIÈLE PELICOT

Además, las feministas han llevado pancartas en apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer francesa víctima de las violaciones organizadas por su propio marido. Una de estas, de gran tamaño con la figura de ella.

No ha faltado, como en la manifestación con motivo del Día por la eliminación de la violencia contra las mujeres el 25 de noviembre, la 'Compaña feminista', en recuerdo de las mujeres asesinadas por la violencia de género. Ataviadas con túnicas y mascaras blancas, la integrantes del grupo han recordado a las víctimas del machismo.

El Movimiento Feminista de Madrid quiere "levantar la voz contra la extrema derecha que niega la violencia machista y perpetúa estructuras profundamente misóginas" así como contra la izquierda "cómplice del sexismo poniendo como excusa la interculturalidad".

Las organizadoras de esta manifestación defienden que el feminismo es "abolicionista" del "sistema prostitucional, de la pornografía" y "de todas las formas de explotación, violencia y mercantilización" de las vidas de las mujeres.

Insisten en que ser mujer "es una realidad material" y denuncian el "borrado" de las mujeres en el lenguaje, las políticas públicas y los espacios seguros.

Al comienzo de la Gran Vía madrileña las feministas han pausado la marcha para echar de la manifestación a Vito Quiles al grito de "fuera fascista".

Antes de comenzar la manifestación, las portavoces del Movimiento Feminista de Madrid, Jana Bravo y Carmen Flores han pedido a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que lleve a cabo su agenda feminista.

REDONDO PIDE AVANZAR HACIA EL ABOLICIONISMO

A la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que también ha acudido a la marcha de esta mañana convocada por Comisión 8M. Así, Redondo ha pedido en declaraciones a medios que "hay que avanzar hacia el abolicionismo", "La prostitución, en el 90%, se ejerce por mujeres esclavizadas", ha manifestado al inicio de la manifestación del Movimiento Feminista de Madrid,.

Esta es la segunda de las dos manifestaciones que han tenido lugar este sábado en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista. La otra marcha organizada por la Comisión 8M partió de Atocha a las 12:00 horas y ha contado con 25.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno, y 80.000 según las asistentes.